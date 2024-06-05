Стало известно, что осталось от энергосистемы Украины после ударов ВС РФ FT: на Украине после ударов ВС РФ не работает более половины электростанций

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На Украине после ударов российской армии не работает более половины электростанций, пишет The Financial Times. По данным издания, до начала конфликта внутреннее производство составляло примерно 55 ГВт, сейчас мощности упали ниже 20 ГВт.

Мы должны готовиться к жизни в холоде и темноте, — сказал один из украинских чиновников.

По сведениям издания, только в результате субботнего удара было потеряно 1,2 ГВт электроэнергии. Также инфраструктура для транспортировки газа из подземных хранилищ на западе Украины была сильно повреждена. Один из собеседников газеты, указав на окно и темноту за ним, которая опустилась на Киев, назвал это «новой нормой».

Ранее глава национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что Днепровская гидроэлектростанция находится в очень затруднительном положении. По его словам, крупнейшая ГЭС в стране получила серьезные повреждения.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин рассказал, что массированный удар по Днепровской ГЭС был нужен для того, чтобы парализовать военно-промышленный комплекс Украины. По его мнению, это стало своеобразным ответом на атаки ВСУ по российским регионам.

До этого в пресс-службе Минобороны России сообщили, что Вооруженные силы РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием по объектам энергетики на Украине. В ведомстве уточнили, что поразить также удалось арсеналы хранения западного вооружения. Отмечается, что все поставленные перед российской армией цели были достигнуты.