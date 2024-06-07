Раскрыты потери украинского энергохолдинга в генерации мощностей Глава ДТЭК: украинский энергохолдинг лишился 86% генерирующих мощностей

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На сегодняшний день украинский энергохолдинг ДТЭК лишился значительного объема генерирующих мощностей, заявил в интервью американской газете Washington Post гендиректор предприятия Максим Тимченко. По его словам, речь идет о порядка 86%.

ДТЭК потерял около 86% своих генерирующих мощностей, — признал Тимченко.

Как отметил глава ДТЭК, ситуацию усугубляет то, что многие электрообъекты на Украине неоднократно подвергались ударам. Наблюдается цикл «разрушение, восстановление, разрушение». При этом украинские официальные лица заявляют о нехватке зенитных систем и боеприпасов для средств ПВО.

Ранее СМИ сообщали, что после ударов со стороны российской армии на Украине не работает более половины электростанций. Уточнялось, что до начала конфликта внутреннее производство составляло порядка 55 ГВт, однако сегодня мощности упали ниже 20 ГВт. Кроме того, повреждена инфраструктура для транспортировки газа из подземных хранилищ на западе Украины.

До этого глава компания «Укргидроэнерго» объявила о намерении подать иск в Международный арбитражный суд, чтобы добиться от России компенсации за ущерб от разрушения Каховской ГЭС. Речь идет о сумме в $2,5 млрд.