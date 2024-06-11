ВС России взяли поселок в ДНР, откуда ВСУ пришлось спасаться бегством Военкор Котенок: армия России взяла Новоалександровку

Фото: МО РФ

Военный корреспондент Юрий Котенок сообщил в своем Telegram-канале, что российские силы взяли под контроль населенный пункт Новоалександровка в ДНР. По его словам, ВСУ выбиты с западных окраин поселка. Минобороны России данную информацию не комментировало.

Населенный пункт Новоалександровка к северо-западу от Очеретино полностью освобожден русской армией. Боевики ВСУ выбиты с западных окраин поселка, — сообщил журналист.

Ранее украинская военнослужащая рассказала, что в Новоалександровке попали в окружение ушедшие с позиций на Авдеевском направлении солдаты ВСУ. По ее словам, покинувших позиции военных обвиняют в трусости, а также в отступлении без приказа. Девушка отметила, что теперь против более чем 40 украинских солдат могут возбудить уголовные дела.

Накануне Минобороны РФ сообщало, что российская армия установила контроль на территории населенного пункта Старомайорское в ДНР. За успех операции отвечали бойцы группировки войск «Восток». На данном направлении противник потерял до 140 солдат, два автомобиля, британскую гаубицу FH-70 и орудие Д-20.

Также стало известно, что штурмовые отряды бригады морской пехоты Тихоокеанского флота группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю под Угледаром. Отмечается, что украинские подразделения создавали оборонительные линии на данном участке с 2014 года. Часть фортификаций осталась со времен Великой Отечественной войны.