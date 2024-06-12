Ракеты российских Ка-52М «нашли» замаскированные позиции ВСУ МО РФ: экипаж Ка-52М уничтожил подразделения ВСУ в зоне ответственности «Севера»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Экипаж вертолета Ка-52М Воздушно-космических сил России уничтожил замаскированную технику и живую силу ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Север», сообщили РИА Новости в Минобороны РФ. По данным ведомства, атака была проведена с применением неуправляемых авиационных ракет (НАК) С-8.

Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52М выполнил удар неуправляемыми авиационными ракетами по замаскированной технике и живой силе противника <...>. Удар наносился удар неуправляемыми авиационными ракетами С-8 по заданным координатам, — следует из сообщения.

После успешного выполнения задачи экипаж совершил противоракетный маневр и вернулся на аэродром вылета. Передовой авианаводчик подтвердил поражение обозначенных целей противника, констатировали в Минобороны.

Ранее расчет реактивной системы залпового огня «Град» уничтожил самоходную артиллерийскую установку (САУ) Krab польского производства Вооруженных сил Украины. В Минобороны России добавили, что также была ликвидирована живая сила противника, находящаяся в данном квадрате.

До этого российские РСЗО «Ураган» группировки «Запад» ВС РФ при выполнении огневых задач уничтожил колонну вражеской техники и боевиков ВСУ. Выявить цель помогла воздушная разведка, подтвердили в оборонном ведомстве.