Экипаж вертолета Ка-52М Воздушно-космических сил России уничтожил замаскированную технику и живую силу ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Север», сообщили РИА Новости в Минобороны РФ. По данным ведомства, атака была проведена с применением неуправляемых авиационных ракет (НАК) С-8.
Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52М выполнил удар неуправляемыми авиационными ракетами по замаскированной технике и живой силе противника <...>. Удар наносился удар неуправляемыми авиационными ракетами С-8 по заданным координатам, — следует из сообщения.
После успешного выполнения задачи экипаж совершил противоракетный маневр и вернулся на аэродром вылета. Передовой авианаводчик подтвердил поражение обозначенных целей противника, констатировали в Минобороны.
Ранее расчет реактивной системы залпового огня «Град» уничтожил самоходную артиллерийскую установку (САУ) Krab польского производства Вооруженных сил Украины. В Минобороны России добавили, что также была ликвидирована живая сила противника, находящаяся в данном квадрате.
До этого российские РСЗО «Ураган» группировки «Запад» ВС РФ при выполнении огневых задач уничтожил колонну вражеской техники и боевиков ВСУ. Выявить цель помогла воздушная разведка, подтвердили в оборонном ведомстве.