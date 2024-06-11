«Не сработает»: комбат ВСУ озвучил неприятную информацию для Киева Командир ВСУ Матейко: мобилизация не искоренит дефицит кадров на фронте

Фото: МО Украины

Власти Киева не смогут решить проблему дефицита людей на фронте мобилизацией, заявил «Фокусу» командир батальона Вооруженных сил Украины Иван Матейко. По его словам, принцип «бабы родят» тоже не сработает.

Потому что дроны, артиллерию, снаряды можно достать. А мотивированных, обученных патриотов больше нет. И «бабы родят» не сработает, — подчеркнул командир.

Матейко добавил, что на поле брани складывается патовая ситуация. По его словам, для обороны недостаточно людей, комбатам приходится всех отправлять в бой. При этом, объяснил военный, солдат отправляют на смерть в страхе потерять должности или получить наказание.

Потеря позиции наказывается. Это когда ты держишь крайний дом в селе только потому, что пока ты в доме — село считается нашим. И плевать, сколько там людей ляжет за тот дом, — пояснил командир.

Ранее британский эксперт Александр Меркурис заявил, что Вооруженные силы Украины заметно ослабли из-за ситуации на фронте в зоне спецоперации. По его мнению, украинские солдаты перегружены и крайне истощены.

С продолжением конфликта одновременно сокращается экономика страны, добавил эксперт. В частности, из-за мобилизации сокращается число квалифицированных работников, а система электроснабжения близка к уничтожению, констатировал он.