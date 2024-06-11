«Крайне истощены»: британский эксперт дал оценку положению ВСУ на фронте Меркурис: бойцы ВСУ истощены и перегружены по всей линии фронта

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины заметно ослабли из-за ситуации на фронте в зоне спецоперации, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube. По его мнению, украинские солдаты перегружены и крайне истощены.

ВСУ по всей линии фронта перегружены, перенапряжены и крайне истощены, и мы видим, каких людей набирают в ходе мобилизации для пополнения рядов. Мне кажется, что признаки краха на лицо, — обратил внимание Меркурис.

С продолжением конфликта одновременно сокращается экономика страны, добавил эксперт. В частности, из-за мобилизации сокращается число квалифицированных работников, а система электроснабжения близка к уничтожению, констатировал он.

Ранее депутат Госдумы от Крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет подчеркнул, что Украина потеряла кадровую армию. По его словам, сейчас ВСУ состоят в основном из мобилизованных и наемников. Шеремет добавил, что Зеленский стремится сохранить власть с помощью «западных интервентов».

До этого полковник СБУ в отставке Олег Стариков допустил, что потеря Волчанска и Часова Яра обернется для Киева большими проблемами в преддверии саммита в Швейцарии. Утрата контроля над этими двумя городами несет для страны и политические риски, поскольку это может негативно повлиять на результаты международных встреч, заключил он.