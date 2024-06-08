«Кровавый подарок Макрону»: зачем ВСУ теракты в ЛНР и Херсонской области

Фото: МО Украины

ВСУ за 7 июня атаковали село Садовое в Херсонской области и Луганск, в результате чего погибли почти 30 человек. Зачем украинская армия совершает террористические акты и убивает гражданских?

Что известно о теракте ВСУ в Херсонской области 7 июня

Следственный комитет России возбудил дело по факту теракта после обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) 7 июня 2024 года села Садовое в Херсонской области, сообщила в Telegram-канале пресс-служба ведомства. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил оперативно и поименно установить всех лиц, причастных к преступлению.

«По поручению председателя Следственного комитета России Главным следственным управлением ведомства возбуждено уголовное дело по факту совершения киевскими боевиками террористического акта в Херсонской области», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что общее число погибших при ударе ВСУ по селу в Голопристанском округе Херсонской области выросло до 22 человек, среди них один ребенок. Глава региона Владимир Сальдо также уточнил, что еще 15 мирных жителей получили ранения, из них пятеро — в тяжелом состоянии. Уточняется, что при обстреле был разрушен магазин, в котором находились посетители и персонал.

По словам Сальдо, первый удар в Садовом ВСУ нанесли французской авиабомбой, а второй — ракетами HIMARS. Он отметил, что украинские войска намеренно ударили по селу дважды для большего числа жертв.

Фото: U.S. Army/Keystone Press Agency/Global Look Press

Что известно об ударе ВСУ по Луганску 7 июня

ВСУ 7 июня выпустили по Луганску (ЛНР) несколько ракет типа ATACMS с кассетной боевой частью. В результате рухнул подъезд многоэтажного жилого дома.

Утром 8 июня спасатели извлекли тела еще двух человек из-под завалов, сообщил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник. До этого было известно о четырех погибших.

По словам Пасечника, работы по разбору завалов продолжались всю ночь, и спасатели успели разобрать все конструкции до первого этажа.

«По состоянию на 08:00 известно о 60 пострадавших в результате варварского обстрела мирного города. Спасательная операция продолжается», — написал Пасечник утром 8 июня.

Власти ЛНР добавили, что двое пострадавших при ударе ВСУ по Луганску 7 июня находятся в крайне тяжелом состоянии, семь человек — в тяжелом состоянии.

Позднее Пасечник объявил 8 июня днем траура по жертвам обстрела Луганска. На всей территории республики приспущены государственные флаги.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Зачем ВСУ убивают мирных жителей

Глава Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что президент Украины Владимир Зеленский терактами 7 июня сделал «кровавый подарок» западным «покровителям», в частности главе Франции Эммануэлю Макрону.

«В этом подлом убийстве мирных жителей проявилась гнусная фашистская сущность Зеленского. Терактами в Херсонской области и в Луганске он сделал кровавый подарок своим так называемым покровителям, находящимся сейчас во Франции, прямо в Елисейском дворце — Макрону и другим подобным ему недостойным руководителям западных стран», — написал Сальдо в своем Telegram-канале.

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в атаках ВСУ на жилые кварталы Луганска и Херсонской области прослеживается очевидный почерк НАТО.

«Получив „зеленый свет“ из Вашингтона на убийство мирных жителей западным оружием, киевский режим вновь показал свою бесчеловечную нацистскую сущность. <...> Все мировое сообщество должно понимать, что это были заранее спланированные и тщательно подготовленные террористические акции устрашения. Натовский почерк очевиден», — отметила она.

Вместе с тем Захарова подчеркнула, что подобные действия Киева бессмысленны, поскольку они не имеют смысла с военной точки зрения.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Мария Захарова

«Бессмысленные и жестокие обстрелы населенных пунктов Донбасса, Белгородской, Херсонской и Запорожской областей, Крыма, других российских регионов, безжалостные убийства мирных жителей не имеют никакого смысла с военной точки зрения и свидетельствуют об агонии погрязшего в терроризме, беззаконии, коррупции и цинизме неонацистского режима Зеленского, стремящегося в своей бессильной злобе убить как можно больше русских людей. <...> Очевидно, что на фоне военных провалов Зеленский стремится продемонстрировать своим заокеанским хозяевам, что ради обеспечения их интересов и собственного самосохранения он способен на любое зверство», — приводит слова дипломата сайт МИД РФ.

В свою очередь военный эксперт Вадим Мингалев констатировал, что атаки ВСУ на мирных граждан — акты терроризма и геноцида, вызванные бессилием украинских войск на поле боя.

«К глубочайшему сожалению, мы видим факт настоящего геноцида и терроризма. И это не ВСУ, а именно США — от бессилия, потому что ни контрнаступление, ни финансовые ресурсы не помогают хотя бы остановить армию России», — отметил он в беседе с «Известиями».

Спикер добавил, что Киев такими атаками также старается «запугать местное население» и «озлобить против России».

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