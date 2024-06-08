ВСУ за 7 июня атаковали село Садовое в Херсонской области и Луганск, в результате чего погибли почти 30 человек. Зачем украинская армия совершает террористические акты и убивает гражданских?
Что известно о теракте ВСУ в Херсонской области 7 июня
Следственный комитет России возбудил дело по факту теракта после обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) 7 июня 2024 года села Садовое в Херсонской области, сообщила в Telegram-канале пресс-служба ведомства. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил оперативно и поименно установить всех лиц, причастных к преступлению.
«По поручению председателя Следственного комитета России Главным следственным управлением ведомства возбуждено уголовное дело по факту совершения киевскими боевиками террористического акта в Херсонской области», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что общее число погибших при ударе ВСУ по селу в Голопристанском округе Херсонской области выросло до 22 человек, среди них один ребенок. Глава региона Владимир Сальдо также уточнил, что еще 15 мирных жителей получили ранения, из них пятеро — в тяжелом состоянии. Уточняется, что при обстреле был разрушен магазин, в котором находились посетители и персонал.
По словам Сальдо, первый удар в Садовом ВСУ нанесли французской авиабомбой, а второй — ракетами HIMARS. Он отметил, что украинские войска намеренно ударили по селу дважды для большего числа жертв.
Что известно об ударе ВСУ по Луганску 7 июня
ВСУ 7 июня выпустили по Луганску (ЛНР) несколько ракет типа ATACMS с кассетной боевой частью. В результате рухнул подъезд многоэтажного жилого дома.
Утром 8 июня спасатели извлекли тела еще двух человек из-под завалов, сообщил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник. До этого было известно о четырех погибших.
По словам Пасечника, работы по разбору завалов продолжались всю ночь, и спасатели успели разобрать все конструкции до первого этажа.
«По состоянию на 08:00 известно о 60 пострадавших в результате варварского обстрела мирного города. Спасательная операция продолжается», — написал Пасечник утром 8 июня.
Власти ЛНР добавили, что двое пострадавших при ударе ВСУ по Луганску 7 июня находятся в крайне тяжелом состоянии, семь человек — в тяжелом состоянии.
Позднее Пасечник объявил 8 июня днем траура по жертвам обстрела Луганска. На всей территории республики приспущены государственные флаги.
Зачем ВСУ убивают мирных жителей
Глава Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что президент Украины Владимир Зеленский терактами 7 июня сделал «кровавый подарок» западным «покровителям», в частности главе Франции Эммануэлю Макрону.
«В этом подлом убийстве мирных жителей проявилась гнусная фашистская сущность Зеленского. Терактами в Херсонской области и в Луганске он сделал кровавый подарок своим так называемым покровителям, находящимся сейчас во Франции, прямо в Елисейском дворце — Макрону и другим подобным ему недостойным руководителям западных стран», — написал Сальдо в своем Telegram-канале.
Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в атаках ВСУ на жилые кварталы Луганска и Херсонской области прослеживается очевидный почерк НАТО.
«Получив „зеленый свет“ из Вашингтона на убийство мирных жителей западным оружием, киевский режим вновь показал свою бесчеловечную нацистскую сущность. <...> Все мировое сообщество должно понимать, что это были заранее спланированные и тщательно подготовленные террористические акции устрашения. Натовский почерк очевиден», — отметила она.
Вместе с тем Захарова подчеркнула, что подобные действия Киева бессмысленны, поскольку они не имеют смысла с военной точки зрения.
«Бессмысленные и жестокие обстрелы населенных пунктов Донбасса, Белгородской, Херсонской и Запорожской областей, Крыма, других российских регионов, безжалостные убийства мирных жителей не имеют никакого смысла с военной точки зрения и свидетельствуют об агонии погрязшего в терроризме, беззаконии, коррупции и цинизме неонацистского режима Зеленского, стремящегося в своей бессильной злобе убить как можно больше русских людей. <...> Очевидно, что на фоне военных провалов Зеленский стремится продемонстрировать своим заокеанским хозяевам, что ради обеспечения их интересов и собственного самосохранения он способен на любое зверство», — приводит слова дипломата сайт МИД РФ.
В свою очередь военный эксперт Вадим Мингалев констатировал, что атаки ВСУ на мирных граждан — акты терроризма и геноцида, вызванные бессилием украинских войск на поле боя.
«К глубочайшему сожалению, мы видим факт настоящего геноцида и терроризма. И это не ВСУ, а именно США — от бессилия, потому что ни контрнаступление, ни финансовые ресурсы не помогают хотя бы остановить армию России», — отметил он в беседе с «Известиями».
Спикер добавил, что Киев такими атаками также старается «запугать местное население» и «озлобить против России».
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