Пьяные наемники ВСУ устроили стрельбу в Херсоне: что известно, откуда они

Фото: МО Украины

СМИ сообщили, что в подконтрольном Киеву Херсоне две группы иностранных наемников ВСУ в нетрезвом виде устроили перестрелку. Что об этом известно, из каких стран эти бойцы, как наемники конфликтуют с жителями Херсона?

Что известно о перестрелке наемников в Херсоне

Иностранные наемники, служащие в Вооруженных силах Украины (ВСУ), в конце мая устроили конфликт с перестрелкой в Херсоне. Об этом вечером 5 июня сообщил РИА Новости представитель местного подполья. По словам собеседника агентства, речь идет об англоязычных и франкоязычных военных.

«В Херсоне произошел конфликт со стрельбой между двумя компаниями иностранных наемников, которые находились в состоянии алкогольного опьянения», — сказал источник.

Собеседник издания добавил, что бойцы отдыхали в кафе «Березка» возле Днепровского рынка. Конфликт сначала был словесным, после чего наемники вышли на улицу, тогда очевидцы услышали несколько выстрелов. Четырех иностранцев с ранениями различной степени тяжести с места происшествия увезла скорая помощь, добавил представитель подполья.

Что известно о конфликтах наемников и жителей Херсона

Воюющие на стороне ВСУ иностранные наемники все чаще провоцируют конфликты с жителями в Херсоне, рассказал представитель подполья. По его словам, из-за этого мирное население охотно делится информацией о местах расположения заграничных бойцов.

«В последнее время в Херсоне иностранные наемники стали чаще фигурировать в конфликтных ситуациях с местным населением», — сообщил источник.

Фото: МО Украины

Как ВСУ уничтожают наемников-дезертиров

Бойцы ВСУ расстреляли группу темнокожих наемников, передает Telegram-канал «Военное дело» и публикует соответствующее видео. На кадрах можно заметить, как четверо людей стоят на коленях у стены в полуразрушенном здании. На фоне слышен мужской голос, который заявляет, что с решившими покинуть позиции и бежать будет короткий разговор.

После этого военный подходит к наемникам, затем открывает огонь, все четверо падают на землю. Судя по всему, съемка велась на камеру, прикрепленную к оружию, из которого стреляли в наемников. Во время передвижения автора на видео можно заметить других вооруженных бойцов.

Как ВСУ обманывают иностранных наемников

Вооруженные силы РФ в районе села Красногоровка взяли в плен гражданина Колумбии Анхеля Карденаса Монтиллу, служившего в ВСУ в рядах 59-й бригады, сообщили в Минобороны России.

Боец заявил, что украинцы обманули иностранных военных: их должны были послать на охрану здания, но бросили прямо на линию огня. Монтилла посоветовал своим соотечественникам не отправляться в ВСУ.

«Украинцы обманули нас. Они сказали, что мы будем охранять здание, но оказалось, что они послали нас прямо на линию огня», — сказал колумбиец.

Сколько наемников в рядах ВСУ

В середине марта 2024 года Минобороны России сообщило, что с 24 февраля 2022 года общее количество иностранных наемников, прибывших на Украину, составило 13 387. При этом на тот момент было подтверждено уничтожение 5962 зарубежных бойцов.

«Безусловным лидером по числу убитых боевиков является Польша (прибыло — 2960, уничтожено — 1497). Из Грузии прибыло 1042 боевика, из которых 561 был уничтожен. Прибывшие из США 1113 „солдат удачи“ потеряли убитыми 491 человека. Уничтожено более 40% канадских наемников (422 из 1005). Из 822 боевиков, прибывших из Великобритании, уничтожено 360. Из Румынии прибыло 784 наемника, уничтожено — 349. Из Германии — 235 и 88 соответственно», — отмечалось в публикации Telegram-канала ведомства.

В МО РФ отдельно отметили, что Франция, на всех уровнях опровергающая наличие на территории Украины своих наемников, потеряла уже 147 бойцов из 356 прибывших.

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