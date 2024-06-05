Францию возмутили слова РФ о судьбе военных инструкторов на Украине МИД Франции: РФ ждут последствия после слов о военных инструкторах на Украине

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На заявления российских дипломатов о том, что французские военные инструкторы станут законными целями для армии РФ при отправке на Украину, последует соответствующая реакция, заявил Agence France-Presse представитель МИД Франции Кристоф Лемуан. По его словам, форма ответа сейчас обсуждает в Париже.

Эти заявления не останутся без последствий, — обратил внимание Лемуан.

Президент Франции Эммануэль Макрон может официально объявить об отправке военных инструкторов в зону украинского конфликта, сообщала радиостанция RFI. По информации СМИ, о своем решении глава государства, вероятно, сообщит 6 июня. Французский лидер рассчитывает объявить о планах во время торжеств по случаю 80-летия высадки союзников в Нормандии, уточнили журналисты.

Ранее председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов отметил, что решение Франции отправить инструкторов на Украину объясняется желанием легализовать присутствие своих солдат в стране. В зоне спецоперации уже находится огромное количество французских наемников, констатировал он.

До этого депутат Верховной рады Алексей Гончаренко объявил, что первая группа военных инструкторов из Франции уже направляется на Украину. СМИ при этом обращали внимание, что Эммануэль Макрон рассчитывает сформировать коалицию из стран Европы. Ее целью он намерен сделать отправку военных на Украину, заключили журналисты.