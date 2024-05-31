В Раде заявили, что первые инструкторы из страны НАТО уже едут на Украину Гончаренко: первая группа французских инструкторов уже выдвинулась на Украину

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Первая группа французских военных инструкторов уже направляется на Украину, сообщил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Алексей Гончаренко. Ранее о желании президента Франции Эммануэля Макрона создать европейскую коалицию для отправки на украинскую территорию таких специалистов сообщала газета Le Monde.

Мои источники сообщают, что первая группа французских инструкторов уже направляется на Украину, — написал Гончаренко.

Накануне в публикации Le Monde сообщалось, что Макрон может заявить об идее создать коалицию стран, желающих обучать солдат Вооруженных сил Украины, во время визита украинского президента Владимира Зеленского во Францию на следующей неделе. Политик посетит республику в честь 80-летия высадки союзников в Нормандии 6–7 июня.

Идея заключается в том, чтобы отправить сначала несколько десятков специалистов для определения потребности в обучении. Затем планируется отправка нескольких сотен военных. Власти Франции обсуждают обучение саперов и солдат новой мотострелковой бригады, уточнило издание. Литва также может присоединиться к коалиции.

До этого президента Франции напугала перспектива возможной войны с Россией. В ходе официального визита в Германию Макрон выступил в Дрездене, где призвал усилить поддержку Украины. По его словам, Россия может быть в Европе «завтра или послезавтра».