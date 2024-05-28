Макрона испугала возможность войны с Россией Макрон предупредил Европу о возможной войне с Россией

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Эммануэль Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон испугался возможной войны с Россией, сообщает немецкая газета Tagesspiegel. В ходе официального визита в Германию французский лидер выступил в Дрездене и призвал усилить поддержку Украине.

[Россия] может быть здесь (в Европе. — NEWS.ru) завтра или послезавтра, — сказал французский лидер.

Макрон также призвал оказывать Украине больше поддержки. Он подчеркнул, что без нее для Европы не будет ни безопасности, ни мира.

Ранее Макрон в ходе выступления на мероприятии в Берлине по случаю 75-летия германской конституции заявил, что Европа имеет большое количество внешних и внутренних врагов. По его словам, ЕС «может умереть». Он пояснил, что «сложный момент» связан с конфликтом на Украине. Кроме того, Европа сталкивается с вызовом, обусловленным декарбонизацией экономики, когда решение проблем в области климата должно идти не в ущерб экономическому росту и индустриализации.

До этого президент Франции заявил, что странам Европы следует до конца поддерживать Киев и готовиться к любому сценарию для прекращения украинского конфликта. По его словам, необходим «амбициозный план» для защиты Украины. Макрон также призвал к скачку в сотрудничестве Парижа и Берлина. Политик пообещал поднять этот вопрос на франко-германском совете министров.