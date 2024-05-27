«Может умереть»: Макрон предрек Европе незавидное будущее Макрон: Европа окружена врагами и может умереть

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Эммануэль Макрон

Европа имеет большое количество внешних и внутренних врагов, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в ходе выступления на мероприятии в Берлине по случаю 75-летия германской конституции. По его словам, Европейский регион «может умереть», передает ТАСС.

У нас никогда не было такого количества внешних и внутренних врагов. Европа переживает, как я говорил несколько недель назад, момент, [от которого зависит] ее существование. Я действительно считаю, что наша Европа может умереть, — заявил Макрон.

Он пояснил, что «сложный момент» связан с конфликтом на Украине. Кроме того, Европа сталкивается с вызовом, обусловленным декарбонизацией экономики, когда решение проблем в области климата должно идти не в ущерб экономическому росту и индустриализации, добавил французский лидер. Макрон также отметил, что «демократия находится в своего рода кризисе», объясняя это подъемом национализма.

Ранее ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров заявил, что Макрон боится смерти Европы. По его словам, глава Франции считает, что Европа — самостоятельный центр силы, который должен быть независим от США.

Кроме того, обозреватель британского журнала Spectator Джонатан Миллер выразил мнение, что беспорядки и бедственное положение заморских департаментов Франции указывают на постепенный развал французской колониальной империи при Макроне. Он указал на тяжелую ситуацию в Майотте и Новой Каледонии.