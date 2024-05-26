«Рушится на глазах»: империи Макрона предрекли незавидное будущее Spectator: положение заморских владений Парижа указывает на крах империи Макрона

Фото: Henri Szwarc/Keystone Press Agency/Global Look Press

Эммануэль Макрон

Беспорядки и бедственное положение заморских департаментов Франции указывают на постепенный развал французской колониальной империи при президенте Эммануэле Макроне, считает обозреватель британского журнала Spectator Джонатан Миллер. Так он прокомментировал состоявшуюся на этой неделе поездку французского лидера в департамент Майотта в Индийском океана, а также особое административно-территориальное образование Новая Каледония в Тихом океане.

Французский президент на этой неделе вернулся на острова, чтобы сыграть в императора. Однако его империя рушится на глазах, — пишет Миллер.

Журналист отметил, что Макрон не может не замечать катастрофического положения Майотты, охваченной беспорядками. В то же время Новая Каледония находится на пороге гражданской войны, считает обозреватель.

Аналогичная ситуация складывается и в других заморских владениях Парижа, в том числе Французской Полинезии, Реюньоне, Французской Гвиане и других. Миллер утверждает, что эти регионы — бездонная яма, поглощающая государственное финансирование.

Ранее политолог Сергей Марков выразил мнение, что Франция не хочет терять Новую Каледонию по нескольким причинам, одной из которых является желание Макрона быть «жестким и крутым». По его мнению, политик хочет быть похожим на российского коллегу Владимира Путина.