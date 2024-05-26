Макрон призвал добиться мира на Украине любой ценой Макрон: Европа должна ожидать любого сценария для заключения мира на Украине

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Эммануэль Макрон

Странам Европы следует до конца поддерживать Киев и готовиться к любому сценарию для прекращения украинского конфликта, подчеркнул президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции с немецким коллегой Франком-Вальтером Штайнмайером, трансляция которой велась на странице Елисейского дворца в Twitter (X). По его словам, необходим «амбициозный план» для защиты Украины.

Мы заняли жесткую позицию. <...> Мы должны до конца помогать Украине сопротивляться, вооружать, обучать, поддерживать ее и также быть готовыми к любому сценарию, чтобы выстроить долгосрочный мир в рамках международного права, — обратил внимание французский лидер.

Макрон также призвал к «скачку» в сотрудничестве Парижа и Берлина. Политик пообещал поднять этот вопрос на франко-германском совете министров.

Ранее директор Первого европейского департамента МИД РФ Артем Студенников отметил, что ответ России на возможную отправку Францией своих войск на Украину будет носить не только политический характер. В этом случае французские военные станут законными целями для российской армии, предупредил он.

До этого корреспондент радиостанции RTL Готье Делон-Бугар сообщил, что Париж начал формировать и готовить новое разведывательное подразделение для переброса в зону спецоперации. Данные специалисты уже были задействованы в учениях НАТО и Эстонии и могут поддержать наступательные операции ВСУ, констатировал журналист.