Франция готовит для Украины особых бойцов RTL: Франция начала подготовку специальных разведчиков для отправки на Украину

Фото: МО Украины

Франция начала формировать и готовить новое разведывательное подразделение для отправки на Украину, сообщает корреспондент радиостанции RTL Готье Делон-Бугар. По его данным, данные специалисты уже были задействованы в учениях НАТО и Эстонии и могут поддержать наступательные операции ВСУ.

Мы можем проникать [в тыл противника], пытаться приблизиться к оборонительным линиям противника или даже настигать их. Отсюда у нас будет два решения с точки зрения разведки: развертывание дрона или по старинке — вести разведку самостоятельно, — сообщил журналисту один из военнослужащих нового подразделения.

Готье Делон-Бугар пишет, что новое подразделение состоит из «сверхскоростных солдат». Собеседник журналиста уточнил, что их тренировки проходят в «реальных условиях».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что положительно относится к идее французского коллеги Эммануэля Макрона о возможности направления иностранных войск на Украину. По его словам, в частности, западные военные могли бы заняться обучением украинских солдат.

Также американское издание Politico сообщило со ссылкой на высокопоставленного представителя Министерства обороны одной из стран НАТО, что в Североатлантическом альянсе считают отправку войск Блока на Украину вопросом времени. В то же время отмечается, что пока таких планов у НАТО нет.