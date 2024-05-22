Ответ России на возможную отправку Францией своих войск на Украину будет носить не только политический характер, заявил РИА Новости директор Первого европейского департамента МИД РФ Артем Студенников. По его словам, в этом случае французские военные станут законными целями для российской армии.
Вы спрашиваете о нашей возможной дипломатической реакции, но ведь очевидно, что в случае реализации подобного сценария ответные меры будут лежать далеко не только в политической плоскости. Не раз прямо предупреждали об этом французскую сторону, — сказал он.
Студенников отметил, что Россия с серьезностью относится ко «все более воинственной риторике» президента Франции Эммануэля Макрона. При этом он отметил, что позиция французского лидера не находит широкой поддержки ни у союзников Парижа по Евросоюзу и НАТО, ни у граждан его страны.
По словам дипломата, Франция в случае отправки войск на Украину официально станет стороной конфликта. Он подчеркнул, что такое решение увеличит риск столкновения на поле боя двух ядерных держав и сделает французских военных законными целями ВС РФ.
Готовы ли французы умирать за интересы неонацистского украинского режима и курирующих его англосаксов? Что французские власти будут объяснять семьям погибших? Мне кажется, официальному Парижу здесь есть над чем задуматься, — указал дипломат.
Корреспондент радиостанции RTL Готье Делон-Бугар ранее сообщил, что Франция начала формировать и готовить новое разведывательное подразделение для отправки на Украину. По его словам, данные специалисты уже были задействованы в учениях НАТО и Эстонии и могут поддержать наступательные операции ВСУ.