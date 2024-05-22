В МИД раскрыли, как РФ ответит Франции в случае отправки войск на Украину МИД России пообещал Франции серьезный ответ в случае отправки войск на Украину

Фото: Julien Mattia/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вооруженные силы Франции

Ответ России на возможную отправку Францией своих войск на Украину будет носить не только политический характер, заявил РИА Новости директор Первого европейского департамента МИД РФ Артем Студенников. По его словам, в этом случае французские военные станут законными целями для российской армии.

Вы спрашиваете о нашей возможной дипломатической реакции, но ведь очевидно, что в случае реализации подобного сценария ответные меры будут лежать далеко не только в политической плоскости. Не раз прямо предупреждали об этом французскую сторону, — сказал он.

Студенников отметил, что Россия с серьезностью относится ко «все более воинственной риторике» президента Франции Эммануэля Макрона. При этом он отметил, что позиция французского лидера не находит широкой поддержки ни у союзников Парижа по Евросоюзу и НАТО, ни у граждан его страны.

По словам дипломата, Франция в случае отправки войск на Украину официально станет стороной конфликта. Он подчеркнул, что такое решение увеличит риск столкновения на поле боя двух ядерных держав и сделает французских военных законными целями ВС РФ.

Готовы ли французы умирать за интересы неонацистского украинского режима и курирующих его англосаксов? Что французские власти будут объяснять семьям погибших? Мне кажется, официальному Парижу здесь есть над чем задуматься, — указал дипломат.

Корреспондент радиостанции RTL Готье Делон-Бугар ранее сообщил, что Франция начала формировать и готовить новое разведывательное подразделение для отправки на Украину. По его словам, данные специалисты уже были задействованы в учениях НАТО и Эстонии и могут поддержать наступательные операции ВСУ.