Макрона поймали на желании создать коалицию инструкторов для Украины Le Monde: власти Франции хотят создать коалицию стран для Украины

Фото: Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон хочет создать европейскую коалицию для отправки военных инструкторов на Украину, информирует Le Monde. По данным газеты, это может быть вопросом нескольких недель или дней.

По нашей информации, французские власти хотят создать коалицию стран, желающих обучать украинских солдат на территории Украины, — уточнили авторы статьи.

В публикации отмечается, что соответствующее заявление может прозвучать в ходе визита украинского президента Владимира Зеленского во Францию на следующей неделе. Политик посетит республику в честь 80-летия высадки союзников в Нормандии 6–7 июня.

Идея заключается в том, чтобы отправить сначала несколько десятков специалистов для определения потребности в обучении. Затем планируется отправка нескольких сотен военных. Власти Франции обсуждают обучение саперов и солдат новой мотострелковой бригады, уточнило издание. Литва также может присоединиться к коалиции.

Президента Франции ранее напугала перспектива возможной войны с Россией. В ходе официального визита в Германию Эммануэль Макрон выступил в Дрездене. Французский президент призвал усилить поддержку Украины. По его словам, Россия может быть в Европе «завтра или послезавтра».