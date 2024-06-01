«Это легализация»: Рогов об отправке французских инструкторов на Украину Рогов объяснил отправку французских инструкторов на Украину легализацией

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Решение Франции отправить инструкторов на Украину связано с желанием легализовать присутствие своих военных в стране, заявил ТАСС председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов. По его словам, на территории Украины огромное количество французских наемников. Необходимо, чтобы они гибли «в образе военных инструкторов», уточнил он.

По сути, это легализация. Почему она так необходима Франции? Потому что количество ликвидированных французских боевиков становится все больше, и надо как-то объяснять, почему французы гибнут на Украине, поэтому они будут гибнуть в образе военных инструкторов, — заявил Рогов.

При этом он отметил, что в данном случае речь может идти об отправке инструкторов не только в Иностранный легион, но и в другие подразделения. Сейчас на Украине присутствуют якобы уходящие в отпуск кадровые военные, но теперь там появятся и регулярные отряды, считает Рогов.

Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что первая группа французских военных инструкторов уже направляется на Украину. О желании президента Франции Эммануэля Макрона создать европейскую коалицию для отправки на украинскую территорию таких специалистов сообщала газета Le Monde.