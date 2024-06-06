Концерты для ВСУ, переезд на Украину: куда пропал актер Алексей Горбунов

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Алексей Горбунов

Актер Алексей Горбунов получил известность благодаря съемкам в фильме «Обитаемый остров» и сериале «Статский советник». Чем сейчас занимается артист, почему он отказался от кино в РФ, переехал на Украину и дает концерты для ВСУ?

Почему Горбунов уехал на Украину

Актер родился в Киеве в 1961 году. В 1984 году он окончил Киевский театральный институт. Сниматься в кино Горбунов начал на Украине в том же году, дебютировав в ленте «Груз без маркировки». Позднее артист отслужил в Советской армии, а в 1997 году переехал в Москву, получив роль шута Шико в телесериале «Графиня де Монсоро».

Из-за политической ситуации в 2014 году Горбунов решил сосредоточился на работе на Украине. С участием актера вышли ленты «Гвардия», «Правило боя» и «Дикое поле». Кроме того, Горбунова стали приглашать в европейские проекты, например, во французские ленты «Бюро» и «Последний наемник», а также «Ловец снов». В декабре 2015 года Горбунов заявил, что не будет больше сниматься в российских фильмах и сериалах.

Актер называл себя сторонником Евромайдана, поддерживал действия Киева в Донбассе, но в 2018 году в интервью украинскому радио «Новое время» сообщил, что разочарован в политике страны. Тогда же он призвал Украину и Россию помириться.

Артист не скрывал, что скучает по временам съемок в РФ, но возвращаться в Москву не планировал.

«Я приз старшей дочке отдал и сказал: „Доча, тяжелые времена наступят, продай этого „орла“ — нормально получишь, только не по дешевке продай». И столько лет он уже у ребенка стоит — это ее приданое», — шутил Горбунов о награде полученной за ленту «12» награде.

Переехав на Украину, актер смог купить для семьи дом в элитном районе Одессы. Позднее артист жаловался на финансовые проблемы, из-за которых не мог оплатить счета за электроэнергию по новым возросшим тарифам в стране.

«Я за свет не могу заплатить! Я, народный артист Украины, не могу заплатить за свет. А что говорить тогда про простых людей? Как они выживают?» — возмущался артист в разговоре с украинской прессой.

Фото: Михаил Фомичев/ИТАР-ТАСС Михаил Ефремов и Алексей Горбунов (слева направо) на съемках фильма режиссера Никиты Михалкова «12 разгневанных мужчин»

Актер также критиковал правительство за ввод санкций в отношении российских артистов. Знаменитость выступал против «черных» списков.

«Я против всех списков, я против всего, что приносит геморрой людям, против всех запретов и правил, которые осложняют жизнь людей со всех сторон», — подчеркивал Горбунов.

Чем сейчас занимается Горбунов

После начала спецоперации артист продолжил выступать на Украине со своей музыкальной группой «Грусть пилота». Кроме того, Горбунов дает концерты для украинских военных и оказывает гуманитарную помощь.

После начала СВО Горбунов сообщил, что был разочарован гражданской позицией народного артиста РФ Константина Хабенского, а также тем, что тот уволил актера Дмитрия Назарова из театра. Тем не менее, знаменитость продолжает общаться с Михаилом Ефремовым, Сергеем Гармашем и музыкантом Сергеем Шнуровым. Горбунов подчеркивал, что ни за что не отказался бы от общения с ними из-за политики.

«Они — мои братья как были, так и остались», — признавался артист.

В 2023 году Горбунов дал интервью одному из YouTube-каналов, где рассказал о своем впечатлении от Риги и других европейских городов. По словам актера, все эти места он посещает только по работе.

У актера есть две дочери — Анастасия от первого брака с художницей Светланой Лопуховой и София от союза с Ириной Ковалевой. По данным СМИ, обе наследницы живут за границей.

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