Друзья и съемки на Украине, слова о Донбассе: как живет Евгений Сидихин

Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press

Евгений Сидихин

Народный артист России Евгений Сидихин прославился ролью подполковника милиции Кудасова в сериале «Бандитский Петербург». Как сейчас складываются карьера и жизнь артиста, какие последние новости выходили о нем?

Чем известен Евгений Сидихин

Евгений Сидихин родился 2 октября 1964 года в Санкт-Петербурге. После поступления на актерский факультет в институт сценических искусств был призван в Советскую армию. Принимал участие в боевых действиях в Афганистане. Вспоминать об этом времени актер не любит, поскольку ему приходилось видеть немало смертей.

Вернувшись из армии, Сидихин окончил вуз и поступил на службу в театр имени Ленсовета. Его дебют в кино состоялся в боевике «За последней чертой». Широкую известность ему принесли роли подполковника милиции Кудасова в сериале «Бандитский Петербург» и генерала Шаламова в сериале «Литейный».

Евгений Сидихин женат на актрисе Татьяне Борковской. В браке у них родились три дочери — Полина, Аглая, Анфиса.

Что Евгения Сидихина связывает с Украиной

Евгений Сидихин до начала спецоперации снимался во многих проектах на Украине, в том числе у украинского режиссера Максима Литвинова в сериале «Плохой хороший коп». У артиста в этой стране также есть друзья-коллеги. Сидихин много лет дружит с киевским актером и телеведущим Сергеем Кучеренко. Актер признавался, что ему комфортно работать в любой стране.

«Да я здесь уже много лет, на самом деле, и раньше приезжал и работал. Для меня нет особой разницы — ехать в Ярославль, Геленджик, на Украину, во Францию или Норвегию. <...> На Украине мне очень комфортно. Я приезжаю сюда как к родственникам», — уточнил он.

В январе 2022 года Евгений Сидихин признался, что с тревогой читает новости о накаляющейся ситуации на Украине и возможном противостоянии НАТО и России. Он сообщил, что в 2017 году семь месяцев провел на съемках в Киеве и тогда много общался с местными жителями.

«Ходил, ездил на машине [по Киеву], общался. И вы знаете, ведь люди везде одинаковые. И то, что происходит, никому не нужно, естественно. Но ничего не обойдется. Надо просто думать что-то и что-то делать. Иначе само оно ничего не обойдется», — заявил актер.

Чем сейчас занимается Евгений Сидихин

Евгений Сидихин в свои 59 лет задействован в театральных постановках и съемках в кино. В 2024 году с артистом запланированы премьеры лент «Догги», «Идентификация», «Я ничего не помню» и другие.

В марте 2024 года Евгений Сидихин в рамках всероссийской благотворительной акции «Героями не рождаются», организованной в поддержку бойцов на передовой и пострадавших мирных жителей, выступил в Кемерово с музыкально-литературной композицией «Донбасс. Возрождение».

Актер под документальную хронику из зоны СВО и фотографии российских военных произнес строки горловского поэта Павла Беспощадного: «Донбасс никто не ставил на колени, и никому поставить не дано…».

«Для меня было главным прочитать стихотворение так уверенно, чтобы сомнений в нашей правде, стремлении защитить своих людей не осталось ни у кого, даже у недругов России», — заявил Сидихин после спектакля.

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