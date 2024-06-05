Киркоров, родители на Украине, съемки: как живет актер Дмитрий Шевченко

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Дмитрий Шевченко

Актер Дмитрий Шевченко продолжает творческую деятельность. В каких проектах он задействован сейчас, что известно о его связи с Украиной?

Чем известен Шевченко

Дмитрий Шевченко родился 17 июня 1964 года в Одессе. В 1986 году он окончил инженерно-экономический факультет Одесского политехнического института, участвовал в первой команде КВН «Одесские джентльмены».

После окончания одесского политеха Шевченко был распределен в академию наук Украины, однако уже через неделю поступил в театральный институт. Для этого ему пришлось собирать справки и получать разрешение от Министерства высшего образования Украины.

«Даже не успел забрать из политеха свой диплом и поехал в Санкт-Петербург поступать с компанией ребят. И вдруг совершенно неожиданно прошел к трем мастерам. С первого раза, не имея документов. Я выбирал: кто из них отнесется ко мне с большим интересом. Один из мастеров заинтересовался мною настолько, что сказал: „Ну что ж, поезжай, делай документы, я тебя жду“. Так потихоньку к каждому туру и подвозил очередной документ», — вспоминал Шевченко.

В 1990 году он окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии им. Черкасова по специальности «актер драматического театра и кино».

Артист снимался в картинах «Комедия строгого режима», «Му-Му», «Доказательство жизни», «Чек», «Афинские вечера», «Марш Турецкого», «Первокурсница», «Бедная Настя», «Бой с тенью», «Не хлебом единым», «Свадьба Барби», «Связь», «Нас не догонишь», «Короли игры», Частный заказ», «Тесные врата», «Средство от смерти», «Саранча», «Мажор», «Красотки», «Сережки», «Последнее испытание», «По разным берегам», «Источник», «Закрыть гештальт» и других.

Всего в его фильмографии более 90 работ.

Что известно о личной жизни Шевченко

Первой женой Дмитрия Шевченко была танцовщица балета народного артиста России Филиппа Киркорова. Однако брак не сложился.

Затем несколько лет Шевченко встречался с актрисой Марией Шалаевой, которая была младше его на 17 лет. Они познакомились в Ялте на съемках фильма «Первокурсница».

«С актрисой Машей Шалаевой, например, я познакомился на картине „Первокурсница“. Когда нас представили, я сказал: „Ничего, забавная“. На что она ответила: „ Ты тоже прикольный чувак“. У нее тогда был молодой человек оператор Данила Гуревич. Но в 2002 году он погиб в Кармадоне вместе со съемочной группой Сергея Бодрова. Я и Оля Сутулова, самая близкая Машина подруга, поддержали ее, все время находились рядом. Ей нужно было выкарабкиваться из того состояния — Маша тяжело и долго свою потерю переживала. Постепенно из дружбы наши отношения переросли во что-то большее», — вспоминал Шевченко.

Фото: Anton Merkurov/Global Look Press Дмитрий Шевченко в сериале «Бедная Настя», 2004 г.

В 2005 году у артистов родился сын Нестор, однако спустя время они расстались, так и не узаконив отношения официально.

Шевченко признавался, что до сих пор не женат, поскольку боится брать ответственность за чужую жизнь.

«Одиночество — плата за свободу, которая помогла достичь цели. Я не женат, потому что всегда боялся брать ответственность за чужую жизнь. А как иначе, если положение актера шаткое и нестабильное?» — объяснял он.

Почему Шевченко уехал с Украины

Дмитрий Шевченко родился на Украине. После развода родителей он с мамой обосновался в Одессе, где прожил до 1986 года.

Шевченко переехал в Россию, когда решил поступать в театральный вуз в Санкт-Петербурге. При этом его родители остались на Украине.

«Родители расстались, когда мне было четыре года. Хотя папа остался в Харькове, а мы с мамой и дедушкой переехали в Одессу, развода я не заметил. Каникулы проводил у папы и харьковской бабушки. Общение с отцом прервалось само собой, когда я уехал в Санкт-Петербург и поступил в театральный. Не ссорились, никаких претензий друг к другу не имеем», — рассказывал актер.

Чем сейчас занимается Шевченко

Дмитрий Шевченко продолжает творческую деятельность.

В 2023 году актер снялся в сериале «Теория больших денег». В скором времени также выйдет фильм «Империя зла» с его участием.

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