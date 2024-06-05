Удар по Михалкову, молчание об СВО, театр: где сейчас актер Олег Меньшиков

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Олег Меньшиков

Народный артист России Олег Меньшиков продолжает творческую деятельность. В каких проектах он задействован сейчас, что говорил об Украине, почему на него обижен Никита Михалков?

Чем известен Меньшиков

Олег Меньшиков родился 8 ноября 1960 года в подмосковном Серпухове. Окончил Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина.

Актер снимался в картинах «Жду и надеюсь», «Родня», «Покровские ворота», «Полоса препятствий», «По главной улице с оркестром», «Брызги шампанского», «Кавказский пленник», «Сибирский цирюльник», «Горе от ума», «Доктор Живаго», «Статский советник», «О чем говорят мужчины», «Легенда № 17», «Вторжение», «Псих», «Ваша честь» и других.

Всего в его фильмографии на данный момент 50 работ.

В 2008 году Меньшиков поставил свой первый моноспектакль «1900» (по повести Алессандро Барикко) в театре имени Моссовета. Постановка проходила в рамках фестиваля «Черешневый лес».

В 2012 году он стал художественным руководителем Московского драматического театра имени Ермоловой. С 2013 года также занимал должность директора театра, ушел с нее в августе 2021 года, однако остался работать на посту худрука.

С 2018 год он руководит мастерской на актерском факультете в ГИТИСе.

Что известно о личной жизни Меньшикова

В 2005 году Олег Меньшиков женился на актрисе Анастасии Черновой.

«Меня встреча с Настей дисциплинировала во многом, очень многому научила и продолжает учить. Это и ответственность, и укрощение себя. Ты перестаешь думать о себе. Раньше у меня были какие-то любовные истории, романы, но ответственности я не брал ни за кого, только за себя. Знаете, я вообще самым важным считаю встречи с людьми. Они в моей жизни многое меняли. Так вот, номером один по значимости я бы назвал встречу с Настей», — рассказывал он.

Детей у пары нет. Меньшиков признавался, что они с супругой хотели наследников, но упустили момент.

«Мы оттягивали, оттягивали, а когда решились, здоровье уже не позволило. Не могу сказать, что это трагедия, но, безусловно, определенные коррективы эта история в нашу жизнь внесла», — объяснял артист.

Как Меньшиков обидел Михалкова

Народный артист РСФСР Никита Михалков рассказывал, что Олег Меньшиков нанес ему удар, когда за два дня до начала съемок ленты «12» отказался от участия в ней. Он должен был исполнять в проекте главную роль.

«Нельзя к этому относиться как-то нейтрально. Это был удар серьезный», — сообщил режиссер в интервью Надежде Стрелец.

Он также признался, что до сих пор относится к поступку Меньшикова болезненно.

В каких скандалах был замешан Меньшиков

Режиссер Олег Долин в январе 2022 года обвинил театр имени Ермоловой в краже своего спектакля «Двенадцатая ночь, или Все что угодно». Он заявил, что его отстранили от работы незадолго до премьеры и не заплатили.

Олег Меньшиков, в свою очередь, утверждал, что расторжение договора произошло по соглашению сторон, а от авторства на спектакль постановщик отказался лично.

В 2022 году у Меньшикова также произошел конфликт с уволенными из театра актерами, когда руководство учреждения оптимизировало труппу в связи с пандемией коронавируса.

«Среди сотрудников, находящихся в списке на сокращение, изначально не было ни заслуженных, ни народных артистов, равно как и артистов предпенсионного и преклонного возраста. В список попали лишь те артисты, которые не имеют ролей в текущем репертуаре, несколько лет не появляются в театре и не принимают никакого участия в жизни коллектива, как творческой, так и внутренней», — говорилось на сайте учреждения.

Тогда 13 сокращенных артистов обратились в суд для защиты своих прав. Они добились восстановления на работе и выплаты компенсации.

Что Меньшиков говорил об Украине

Олег Меньшиков не высказывался о спецоперации. В своих ранних интервью актер заявлял, что его не интересует политика и то, что происходит на Украине.

«Вот это меня вообще не волнует, ситуация на Украине», — признавался он.

Чем сейчас занимается Меньшиков

Олег Меньшиков продолжает творческую деятельность. Он занимает пост худрука театра Ермоловой, а также руководит мастерской на актерском факультете ГИТИСа.

Кроме того, сейчас артист задействован в постановках «Оркестр мечты. Медь», «Игроки», «Комната Адлера» и «1900».

В 2023 году Меньшиков снялся в сериале «Прелесть». В скором времени также должна выйти картина «Спойлер» с его участием.

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