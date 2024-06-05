Ходченкова, отказ покидать РФ, Голливуд: как живет актер Владимир Яглыч

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актер Владимир Яглыч и его супруга актриса Антонина Паперная

Актер Владимир Яглыч продолжает сниматься в кино. В каких проектах он задействован сейчас, что известно о его личной жизни?

Чем известен Яглыч

Владимир Яглыч родился 14 января 1983 года в Москве. Окончил ВТУ им. Щукина.

Артист снимался в картинах «Две судьбы», «Звезда эпохи», «Не родись красивой», «Солдаты-9», «Мы из будущего», «Ты и я», «Небо в огне», «Ночь длиною в жизнь», «Откройте, это я», «Поцелуй Сократа», «Пять невест», «Под прикрытием», «Поворот судьбы», «Семейный бизнес», «Екатерина», «Экипаж», «Команда Б», «Девушки бывают разные», «Гудбай, Америка», «Подарок», «Моя ужасная сестра», «ВСЛУХ!» и других.

Всего в его фильмографии более 80 работ.

«Мне всегда хотелось быть героем, к тому же в 90-е как раз началось засилье американских фильмов, поэтому мы в детстве играли в Бэтмена и других супергероев. Так что мой идеал был таким атлетичным парнем с хорошей растяжкой», — признавался Яглыч.

Что известно о личной жизни Яглыча

С 2005 по 2010 год Владимир Яглыч был женат на заслуженной артистке России Светлане Ходченковой.

«Может, это как раз была самая большая удача для нас обоих — начать жизнь отдельно друг от друга. Просто в какой-то момент мы перестали работать над отношениями, спустили все на тормозах», — рассказывал он.

В 2011 году у Яглыча был роман с актрисой Анной Старшенбаум. По информации СМИ, именно из-за этого Старшенбаум первый раз рассталась с мужем Алексеем Бардуковым.

«Роман с Яглычем — очень яркая страница в моей жизни. Страсть, боль, страдание — все это я пережила с Володей. Раз 10 за тот год общения с ним я хотела покончить с собой. Одним словом, это был даже не роман, а сплошной экшен», — вспоминала артистка.

В 2013 году появилась информация о том, что у Яглыча роман с партнершей по шоу «Ледниковый период» экс-чемпионкой мира по фигурному катанию в танцах на льду Оксаной Домниной.

По данным СМИ, в 2014 году пара рассталась, и Домнина вернулась к фигуристу Роману Костомарову. Сама Домнина эту информацию отрицала.

Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press Фигуристка Оксана Домнина и актер Владимир Яглыч, 2013 год

«Этот бред длился довольно долго. Чтобы покончить с разговорами, нам с Ромой пришлось обвенчаться и официально зарегистрировать брак. Но все эти сплетни, слухи, домыслы так и остались бродить в интернете, будоража общественное мнение», — говорила она.

В 2015 году Яглыч стал встречаться с актрисой Антониной Паперной. В 2017 году у пары родилась дочь Ева, а в 2020 году — сын Даниил.

Сейчас артист не раскрывает подробности своей личной жизни.

«Я понимаю, что современные веяния требуют сравнений, советов. Но я все так же предпочитаю не обсуждать свои отношения. К тому же сравнивать представительниц прекрасного пола между собой как минимум некрасиво и неприлично», — объяснял он.

Что Яглыч говорил об отъезде из России

Владимир Яглыч признавался, что мечтал работать в Голливуде, однако, проведя время за границей, понял, что для достижения целей ему придется покинуть родину, и отказался от этой идеи.

«Мне очень нравится дома. У меня тут мама, тут все мои родные — куда я поеду без них? Об этом можно было бы очень красиво мечтать, но реальность показала совсем другую картинку», — признавался актер.

Чем сейчас занимается Яглыч

Владимир Яглыч продолжает творческую деятельность.

В 2023 году актер снялся в картинах «Моя ужасная сестра — 2», «Конец славы», «Открытый брак», «Екатерина. Фавориты», «Странный дом» и «Ухожу красиво».

В 2024 году вышла мелодрама «Любви не бывает?» с его участием. В скором времени также можно будет увидеть ленты «Семь майских дней», «Как дети» и «Шале» с Яглычем.

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