Корикова, уход из театра, бездетность: куда пропал актер Даниил Страхов

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Даниил Страхов

Актер Даниил Страхов прославился благодаря ролям в сериалах «Бригада», «Бедная Настя» и «Исаев». В каких проектах он задействован сейчас, что известно о его личной жизни и отношениях с Еленой Кориковой?

Чем известен Страхов

Даниил Страхов родился 2 марта 1976 года в Москве. После окончания школы поступил в Школу-студию МХАТ, но, проучившись там год, перевелся в Щукинское училище, которое окончил в 1997 году.

Страхов снимался в картинах «Будем знакомы!», «Северное сияние», «Бригада», «Бедная Настя», «Торгаши», «Жаркий ноябрь», «Грозовые ворота», «Натурщица», «Блаженная», «Мы из будущего», «Исаев», «Товарищи полицейские», «Немец», «Обнимая небо», «Принцип Хабарова», «Ленинград 46», «Розыгрыш», «Знахарь», «Курорт цвета хаки», «Аманат», «Комплекс бога» и других.

Всего в его фильмографии более 70 работ.

Что известно о личной жизни Страхова

В 2000 году Даниил Страхов женился на актрисе Марии Леоновой, с которой познакомился во время учебы в Щукинском училище.

«Я на Машу глаз положил сразу. А Маша ко мне какое-то время присматривалась. Эти отношения не то чтобы сразу возникли и приобрели какой-то лирический характер. На самом деле мы стали жить вместе уже после института», — вспоминал Страхов.

Детей у супругов нет.

После выхода сериала «Бедная Настя» артисту приписывали роман с коллегой Еленой Кориковой, однако никто из них эту информацию не подтверждал.

В каких скандалах был замешан Страхов

В 2014 году Даниил Страхов попал в аварию в поселке Елатьма Касимовского района Рязанской области. Управляя автомобилем марки Volvo, артист столкнулся с мотоциклом «Урал», в результате которого водитель мотоцикла и его пассажир получили переломы. Тогда Страхов сам вызвал на место аварии скорую помощь и полицию.

Фото: АГН Москва/Global Look Press Даниил Страхов

В 2018 году Страхов во дворе своего дома в Электрическом переулке подрался с сотрудником частной итальянской медклиники, вышедшим на перекур прямо под окна его квартиры. По данным СМИ, молодой человек не реагировал на замечание актера. Во время перепалки Страхов облил мужчину водой, далее завязалась драка. После инцидента Страхов вызвал скорую помощь и отправился в одну из московских больниц, где были зафиксированы побои.

Чем сейчас занимается Страхов

Даниил Страхов продолжает творческую деятельность. В 2021 году он ушел из Московского драматического театра на Малой Бронной, однако по-прежнему участвует в спектаклях учреждения. Так, он задействован в постановках «Онегин», «Магия музыки, магия слова», «Мужской аромат. Оркестр» и «Культурное вторжение».

«Уйдя из театра на Малой Бронной, я продолжаю играть независимые проекты. Это прежде всего „Онегин“, „Культурное вторжение“, „Магия музыки, магия слова“ и спектакль „Оркестр“. Все эти названия связаны с музыкой, и первые три работы — это соединение текста и живого музыкального исполнения. На сцене три-четыре актера и оркестр „4:33“ Алексея Айги. Тем не менее это настоящие спектакли, а не литературно-музыкальные композиции. Я бы сказал, что нашему дружескому товариществу САМи (содружество актеров, музыкантов и...) удалось открыть новый жанр, если хотите. Стихи самых разных авторов или текст Пушкина в „Онегине“ складываются в историю, в спектакль, в свой сюжет. Приходите, это действительно интересно», — говорил Страхов «Газете.Ru».

В 2024 году на экраны вышел сериал «Зло» с участием актера. Также в скором времени можно будет увидеть проекты «Дурное влияние», «Стюардесса», «Берлинская жара» и «Гипнозис» со Страховым.

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