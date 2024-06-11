В Германии рассказали, на сколько Киеву хватит западного оружия Глава Rheinmetall Паппергер: западного оружия Киеву хватит максимум на год

Фото: IMAGO/Oliver Langel Duesseldorf/Global look Press

Армин Паппергер

Вооруженным силам Украины вооружений западного производства хватит лишь на срок от полугода до года, заявил глава немецкого оружейного концерна Rheinmetall Армин Паппергер в ходе выступления на конференции по восстановлению Украины в Берлине. По его словам, поставки иссякают из-за дефицита бюджета, передает РИА Новости.

Я должен сказать, что бюджет — это реальная проблема, и когда я смотрю на Европу в данный момент, то вижу, что у нас будут задержки с поставками на Украину, потому что у нас не хватает бюджета, — сказал Паппергер.

По его словам, созданный в ФРГ спецфонд для увеличения военного производства и модернизации бундесвера размером в 100 млрд евро уже истощился. Берлину, как и остальным странам ЕС, необходимо увеличить средства для поддержки Киева, иначе максимум через год «все ожидаемые истории успеха» для Украины закончатся. Он подчеркнул, что «Европа находится в очень опасной ситуации», поэтому Западу нужно смотреть в долгосрочную перспективу.

Ранее украинский министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин заявил, что первая производственная площадка для совместной работы немецкого концерна Rheinmetall и Укроборонпрома открылась на территории Украины. По его словам, предприятие позволит быстрее восстанавливать и возвращать на поле боя западную технику.