Rheinmetall вывел сотрудничество с Украиной на новый уровень На Украине начала работать совместная с Rheinmetall производственная площадка

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Первая производственная площадка для совместной работы немецкого концерна Rheinmetall и Укроборонпрома открылась на территории Украины, заявил в своем Telegram-канале украинский министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин. По его словам, предприятие позволит быстрее восстанавливать и возвращать на поле боя западную технику.

В цехе работают украинские специалисты под техническим наблюдением коллег из Германии. Налоги платятся на Украине. И мы получаем новейшие технологии, — подчеркнул Камышин.

Ранее украинский военнопленный Александр Журавель с позывным Манюня рассказал, что выделяемое западными странами оружие и боеприпасы не доходят до бойцов ВСУ. По его словам, везде обсуждается, что их якобы получили, но при этом никто не располагает хоть какими-то точными данными на этот счет и лично это самое вооружение не видел.

До этого стало известно, что МИД и Минобороны Бельгии намерены потребовать у Киева объяснений из-за использования украинскими военными бельгийского оружия в ходе атак на Белгородскую область. В Брюсселе подчеркивают, что переданное Украине оружие предназначалось исключительно «для защиты территорий и населения».