В России появится новый федеральный округ: что туда войдет, как назовут

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Евгений Балицкий

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в России в ближайшее время создадут новый федеральный округ. Как он будет называться, какие регионы войдут в его состав?

Что известно о новом федеральном округе России

По словам Балицкого, новый федеральный округ России, в состав которого войдут четыре региона и Крым, будет создан в ближайшее время. Об этом он рассказал на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который проходит с 5 по 8 июня в Северной столице, передает корреспондент NEWS.ru.

«Будет создан федеральный округ, я думаю, это должно быть в ближайшее время. Я думаю, это будут Донецк, Луганск, Запорожская, Херсонская области и Крым», — сказал Балицкий, отметив, что соответствующий вопрос сейчас прорабатывается на федеральном уровне.

Как подчеркнул губернатор Запорожской области, новый российский округ может получить название «Новороссия».

«Наверное, Новороссия», — сказал Балицкий РИА Новости в ответ на вопрос о том, как мог бы называться новый федеральный округ.

Когда ДНР, ЛНР, Херсонская, Запорожская области и Крым вошли в состав России

В 2014 году, после вхождения Крыма в состав России по итогам референдума, был создан Крымский федеральный округ. В его состав входили Республика Крым и город федерального значения Севастополь. В июле 2016 года «в целях повышения эффективности деятельности федеральных органов государственной власти» округ был упразднен, а полуостров вошел в состав Южного федерального округа.

ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области вошли в состав России после референдумов в сентябре 2022 года. Тогда газета «Ведомости» со ссылкой на источники писала, что в России может появиться новый Крымский федеральный округ, куда и войдут присоединенные территории. О возможности создания такого округа в сентябре 2022 года говорил и сенатор от полуострова Сергей Цеков.

Позднее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко попросила «не забегать вперед» с вопросом создания округа. Она пообещала, что со временем правительство и президент примут решение, как лучше поступить: создать новый федеральный округ или использовать другие форматы.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Валентина Матвиенко

Сколько в России федеральных округов

Федеральные округа в России были созданы президентом РФ в мае 2000 года (Указ президента РФ от 13 мая 2000 г. № 849 «О полномочном представителе Президента Российской Федерации в федеральном округе») для поддержания единства государственной власти и обеспечения реализации конституционных полномочий главы государства путем назначения в них своих полномочных представителей. Такой вид территориальной единицы непосредственно не предусмотрен Конституцией РФ, однако правовой основой для их создания послужило положение Конституции РФ, наделяющее президента правом назначать и освобождать своих полномочных представителей (п. «к» ст. 83).

Первоначально было создано семь федеральных округов: Центральный (ЦФО), Северо-Западный (СЗФО), Северо-Кавказский (СКФО), Приволжский (ПФО), Уральский (УрФО), Сибирский (СФО) и Дальневосточный (ДФО). Каждый федеральный округ включал территории нескольких субъектов РФ. В июле 2000 года наименование «Северо-Кавказский федеральный округ» было заменено на «Южный федеральный округ» (ЮФО).

Количество федеральных округов в 2010 году увеличилось до восьми, когда из состава Южного федерального округа был выделен вновь созданный Северо-Кавказский федеральный округ.

В округах определены административные центры. Это города, в которых находятся руководяще-координирующие органы: полномочный представитель президента, его аппарат и управления федеральных ведомств. Так, Москва является центром ЦФО, Санкт-Петербург — СЗФО, Ростов-на-Дону — ЮФО, Пятигорск — СКФО, Нижний Новгород — ПФО, Екатеринбург — УрФО, Новосибирск — СФО, Владивосток — ДФО.

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