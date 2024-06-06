Стало известно, откроется ли «Вкусно — и точка» в Новороссии «Вкусно — и точка» пока не планирует открытие в Новороссии и Крыму

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» не планирует расширяться в Донбассе и Новороссии из соображений безопасности, сообщил генеральный директор компании Олег Пароев, слова которого приводит ТАСС. также компания пока не рассматривает открытие заведений в Крыму по тем же причинам.

Пароев заявил, что основными критериями для выбора новых регионов являются наличие достаточного количества потребителей, обеспечение стабильности поставок и безопасности для гостей и сотрудников.

Гендиректор также рассказал о планах «Вкусно — и точка» начать работу в Иркутской области в июле 2024 года и выйти на рынки регионов Северного Кавказа в начале 2025 года.

Ранее стало известно, что «Вкусно — и точка» планирует добавить в меню халяльные блюда. По словам Пароева, в настоящий момент уже ведутся поиски поставщиков такой продукции.

До этого американский журналист Такер Карлсон сделал обзор на еду из «Вкусно — и точка». Он заказал в одном из московских ресторанов быстрого питания два чизбургера, картошку фри, колу, а также кусок шоколадного торта. По его словам, по вкусу это те же блюда, что в американском «Макдоналдсе», только без ГМО.