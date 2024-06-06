Во «Вкусно — и точка» появится меню для мусульман Гендиректор Пароев: «Вкусно — и точка» планирует включить в меню халяльные блюда

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» планирует добавить в меню халяльные блюда, заявил генеральный директор компании Олег Пароев в рамках Петербургского международного экономического форума. По его словам, в настоящий момент уже ведутся поиски поставщиков такой продукции, передает корреспондент NEWS.ru с полей ПМЭФ.

Сейчас достаточно актуальными для нас являются поставщики халяль-продукции — это особый способ выращивания, забоя и обращения с животными. И поскольку мы выходим на территории с преимущественно мусульманским населением, которое очень серьезно относится к требованиям по халялю, для нас важно будет предоставить и халяльное меню тоже, — сказал Пароев.

Ранее губернатор Омской области Виталий Хоценко на полях ПМЭФ-2024 рассказал о планах развития индустриального парка в регионе. Он объяснил, что область эффективно использует инструмент промышленных кластеров, который помогает создавать новые предприятия.

До этого депутат Госдумы Владимир Гутенев на полях ПМЭФ выразил мнение, что предоставление льгот сотрудникам ОПК положительно скажется на привлечении кадрового потенциала. Речь идет о предоставлении специализированной программы льготной ипотеки, уточнил он. По его словам, комплексные меры позволят сделать работу на предприятиях ОПК более привлекательной.