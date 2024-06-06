Индустриальный парк мы будем и дальше загружать. У нас и ракета «Ангара» производится, там тоже есть избыточные мощности. Мы эту работу ведем. <...> Есть также у нас хороший инструмент промышленных кластеров, он себя зарекомендовал. При чем там даже не столько деньги нужны, просто нужно посмотреть повнимательней, что производит конечник, полностью расшифровать все ниши и предложить их бизнесу, в том числе гражданскому. <...> Мы собрали уже 12 предприятий на 700 млн рублей. Мы часть уже поддержали, а в ближайшие два месяца поддержим остальные проекты, — уточнил губернатор.