Губернатор Омской области Виталий Хоценко на полях Петербургского международного экономического форума рассказал о планах развития индустриального парка в регионе. Он объяснил, что область эффективно использует инструмент промышленных кластеров, который помогает создавать новые предприятия, передает корреспондент NEWS.ru.
Индустриальный парк мы будем и дальше загружать. У нас и ракета «Ангара» производится, там тоже есть избыточные мощности. Мы эту работу ведем. <...> Есть также у нас хороший инструмент промышленных кластеров, он себя зарекомендовал. При чем там даже не столько деньги нужны, просто нужно посмотреть повнимательней, что производит конечник, полностью расшифровать все ниши и предложить их бизнесу, в том числе гражданскому. <...> Мы собрали уже 12 предприятий на 700 млн рублей. Мы часть уже поддержали, а в ближайшие два месяца поддержим остальные проекты, — уточнил губернатор.
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Депутат Госдумы Владимир Гутенев на полях ПМЭФ также выразил мнение, что предоставление льгот сотрудникам ОПК положительно скажется на привлечении кадрового потенциал. Речь идет о предоставлении специализированной программы льготной ипотеки, уточнил он. По его словам, комплексные меры позволят сделать работу на предприятиях ОПК более привлекательной.