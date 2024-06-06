Названы возможные льготы для работников ОПК Депутат Гутенев: льготная ипотека для работников ОПК привлечет новых сотрудников

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Предоставление льгот сотрудникам ОПК положительно скажется на привлечении кадрового потенциала, заявил депутат Госдумы Владимир Гутенев на полях ПМЭФ, его слова приводит корреспондент NEWS.ru. Речь идет о предоставлении специализированной программы льготной ипотеки, уточнил он.

Не только зарплата, но и социальные гарантии привлекаются. Также предлагаем повысить доступность льготного ипотечного кредита за счет снижения требований банка к размеру первоначального взноса по ипотеке для работников ОПК, — отметил Гутенев.

По его словам, это комплексные меры, которые позволят сделать работу на предприятиях ОПК более привлекательной. Он подчеркнул, что стоит важная и сложная задача, но ее результаты вполне выполнимые.

Ранее зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева заявила, что прибыль застройщиков по льготной ипотеке нужно ограничить. Парламентарий напомнила, что на поддержку этой программы тратятся серьезные бюджетные деньги, но стоимость жилья все равно растет.