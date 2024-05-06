В Госдуме жестко раскритиковали итоги льготной ипотеки Депутат Разворотнева: прибыль застройщиков по льготной ипотеки нужно ограничить

Зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева заявила NEWS.ru, что прибыль застройщиков по льготной ипотеке нужно ограничить. Парламентарий напомнила, как тратятся серьезные бюджетные деньги на поддержку этой программы.

Но жилье не становится доступнее, стоимость квадратного метра растет. Здесь, конечно, надо диверсифицировать нашу жилищную политику. С одной стороны, нужно строить социальное жилье без права приватизации, которое можно предоставлять нуждающимся семьям, — сказала Разворотнева.

По мнению депутата, нужно также вводить дополнительные меры поддержки. В пример парламентарий привела снижение процента по ипотеке с рождением последующего ребенка.

Разворотнева призвала ограничить стоимость квадратного метра и ввести норму прибыли для застройщиков. Если «ограничить аппетиты застройщиков», никаких бюджетных денег не хватит, чтобы обеспечить семьи квартирами, подытожила депутат.

Ранее эксперты предрекли снижение общего объема выданной ипотеки в России. По мнению аналитиков, сокращение может достичь 5,4 трлн рублей. Эксперты ссылаются на данные Центробанка и допускают, что выдача ипотеки упадет на 30% в сравнении с 2023 годом.