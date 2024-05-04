В 2024 году общий объем выданной ипотеки в России может сократиться до 5,4 трлн рублей, сообщает РБК со ссылкой на рейтинговое агентство «Эксперт РА». Аналитики ссылаются на данные Центробанка и предполагают, что выдача ипотеки упадет на 30% по сравнению с 2023 годом, когда этот показатель составлял 7,8 трлн рублей.
В прошлом году объем выданных кредитов на жилье был рекордным за последние несколько лет. Прирост составил 62% по сравнению с предыдущим годом.
Депутаты Государственной думы от ЛДПР внесли на рассмотрение законопроект о дополнительных мерах господдержки семей с детьми, который предоставляет право использовать средства материнского капитала на улучшение жилищных условий сразу после рождения ребенка.
В настоящее время российские семьи могут тратить маткапитал на указанные цели только после достижения ребенком трех лет. Исключения составляют получение ипотеки и погашение жилищного кредита.
Центральный банк России ранее сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых. Решение объясняется тем, что текущее инфляционное давление остается высоким.