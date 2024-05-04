Эксперты предрекли снижение объема выданной ипотеки в 2024 году Объем выданной ипотеки в России может упасть до 5,4 трлн рублей в 2024 году

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В 2024 году общий объем выданной ипотеки в России может сократиться до 5,4 трлн рублей, сообщает РБК со ссылкой на рейтинговое агентство «Эксперт РА». Аналитики ссылаются на данные Центробанка и предполагают, что выдача ипотеки упадет на 30% по сравнению с 2023 годом, когда этот показатель составлял 7,8 трлн рублей.

В прошлом году объем выданных кредитов на жилье был рекордным за последние несколько лет. Прирост составил 62% по сравнению с предыдущим годом.

Депутаты Государственной думы от ЛДПР внесли на рассмотрение законопроект о дополнительных мерах господдержки семей с детьми, который предоставляет право использовать средства материнского капитала на улучшение жилищных условий сразу после рождения ребенка.

В настоящее время российские семьи могут тратить маткапитал на указанные цели только после достижения ребенком трех лет. Исключения составляют получение ипотеки и погашение жилищного кредита.

Центральный банк России ранее сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых. Решение объясняется тем, что текущее инфляционное давление остается высоким.