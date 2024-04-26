Центробанк принял решение по ключевой ставке Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 16%

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Центральный банк России сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых, сообщается на сайте регулятора. Решение объясняется тем, что текущее инфляционное давление остается высоким.

Совет директоров Банка России 26 апреля 2024 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16,00% годовых. Текущее инфляционное давление постепенно ослабевает, но остается высоким, — говорится в сообщении.

В Центробанке отметили, что внутренний спрос все еще превышает возможности расширения предложения. Из материалов регулятора следует, что он повысил прогноз средней ключевой ставки в 2024 году до 15–16%, хотя ранее прогноз был на уровне 13,5–15,5%. При этом в 2025 году ожидается, что ее диапазон составит 10–12%. Прогноз по средней ключевой ставке на 2026 год сохранен на уровне 6-7%.

Финансовый аналитик, экономист Александр Разуваев в беседе с NEWS.ru прогнозировал снижение ключевой ставки Центробанка. По словам эксперта, она снизится не раньше четвертого квартала 2024 года.

До этого финансовый аналитик Михаил Беляев сообщил, что чтобы ипотека соответствовала доходам российских граждан, она должна находиться на уровне 2–3%. По его словам, такие показатели наблюдаются в странах с развитой рыночной экономикой, однако это невозможно без изменения денежно-кредитной политики.