В России могут отменить «правило трех лет» на покупку жилья за маткапитал В ГД внесли законопроект о трате маткапитала на жилье сразу после рождения детей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутаты Государственной думы от ЛДПР внесли на рассмотрение законопроект о дополнительных мерах господдержки семей с детьми, который предоставляет право использовать средства материнского капитала на улучшение жилищных условий сразу после рождения ребенка. Копия документа появилась в распоряжении NEWS.ru. В настоящее время российские семьи могут тратить маткапитал на указанные цели только после достижения ребенком трех лет. Исключения составляют получение ипотеки и погашение жилищного кредита.

Проект федерального закона «О внесении изменения в Федеральный закон „О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей“» разработан в целях предоставления возможности лицам, имеющим право на материнский (семейный) капитал, распоряжаться средствами на улучшение жилищных условий, не дожидаясь трех лет со дня рождения или усыновления ребенка, — сказано в тексте документа.

По мнению депутатов, из-за длительного ожидания семьи с детьми не могут улучшить качество жизни и тем самым формируется негативный социальный эффект по отношению к правительству РФ. Как подчеркнули в ЛДПР, предлагаемый законопроект не повлечет за собой дополнительных расходов федерального бюджета.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила против расширения направлений использования средств материнского капитала. По ее мнению, в таком случае он рискует потерять свою миссию и превратиться в обычное пособие. Так Матвиенко прокомментировала предложение депутата Нины Останиной об использовании маткапитала в случае потери жилья из-за стихийных бедствий.