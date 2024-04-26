Матвиенко высказалась об идее тратить маткапитал на новые нужны Матвиенко выступила против расширения направлений использования маткапитала

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Валентина Матвиенко

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила против расширения направлений использования средств материнского капитала. По ее словам, которые передает ТАСС, он рискует потерять свою миссию и превратиться в обычное пособие.

Так она отреагировала на предложение депутата Нины Останиной об использовании маткапитала в случае потери жилья из-за стихийных бедствий. Матвиенко подчеркнула, что смысл материнского капитала в том, чтобы улучшить жилищные условия, сохранить его на образование

Это моя личная точка зрения, но я категорический противник, чтобы материнский капитал размывался постоянно на те или иные текущие расходы. Он теряет тогда смысл. Как в семье, вы знаете, деньги уплывают как вода: только получил — уже нет, — отметила спикер Совфеда.

Ранее председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением разрешить молодым семьям тратить средства материнского капитала на ремонт жилья. Ветров назвал инициативу логичным продолжением кампании по улучшению жилищных условий.

Он обратил внимание, что правительство России недавно утвердило возможность направлять средства маткапитала на ремонт дома блокированной застройки или таунхауса. Но, как отметил он, большинство россиян выбирают для жизни обыкновенные квартиры, для которых подобная мера недоступна.