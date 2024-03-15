В Госдуме оценили качество крымского референдума в 2014 году Депутат ГД Шеремет: референдум в Крыму в 2014 был проведен на высочайшем уровне

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Референдум о вхождении Республики Крым и города Севастополя в состав Российской Федерации был проведен на высочайшем уровне, рассказал NEWS.ru депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет. По его словам, это событие прошло в соответствии с международным законодательством.

Такого количества журналистов, которые присутствовали в тот период в Крыму, я никогда не видел в жизни и, наверное, больше уже никогда не увижу. Уровень качества проведения референдума был на высочайшем уровне. Было огромное стремление осуществить все в рамках закона, действующего на тот момент украинского законодательства, международных законов, — сказал Шеремет.

Депутат подчеркнул, что референдум в Крыму можно приводить в качестве примера образцовой демократической процедуры. По словам Шеремета, на него нужно ориентироваться странам Запада, которые абсолютно не придерживаются тех демократических принципов, которые декларируют.

Ранее на рассмотрение Госдумы был внесен законопроект о признании решения о передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР недействительным. Авторами проекта выступили сенатор от Республики Крым Сергей Цеков и депутат Константин Затулин. По словам Затулина, принятием такого документа Москва «выбьет почву» из-под ног тех, кто обвиняет Россию в «краже» полуострова в 2014 году.