Обыски прошли в доме матери заместителя полпреда по СЗФО Следователи обыскали дом матери зама полпреда по СЗФО Вадима Потомского

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Силовики обыскали загородный дом матери заместителя полномочного представителя президента по Северо-Западному федеральному округу Вадима Потомского, сообщает 47news. По данным издания, они искали документы, имеющие отношение к брату чиновника — 32-летнему Леону Багдасарову.

Как отмечает портал, Потомский курирует вопросы экологии, а его брат напрямую связан с проблемой мусора в Санкт-Петербурге — он занимал должность замгендиректора предприятия по переработке отходов «Завод МПБО-2». Согласно информации журналистов, проверка этой структуры правоохранителями началась еще в начале 2023 года после того, как в отчетах были выявлены списания крупных долгов ряду компаний. По данным 47news, уголовное дело инициировано природоохранной прокуратурой и возбуждено по статье о превышении должностных полномочий.

Ранее стало известно, что силовики пришли с обысками в дома и на рабочие места к председателю Ленинского районного суда Ростова-на-Дону Алексею Куделину и к его коллеге Владимиру Худавердяну. Они проходят подозреваемыми в соучастии по коррупционному делу бывшего председателя Ростовского областного суда Елены Золотаревой. По данным СМИ, Золотарева покинула должность в начале апреля, перед этим у нее дома прошли обыски из-за подозрений во взятках.