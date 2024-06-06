Кого застрелил киллер на западе Москвы? Что известно об убийце, версии

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мужчину расстреляли из автомата в московском районе Фили-Давыдково утром 6 июня. Что известно об этом происшествии, кто стал жертвой нападения, поймали ли убийцу?

Что известно о заказном убийстве на западе Москвы

6 июня неизвестный расстрелял мужчину из, предположительно, автомата в московском районе Фили-Давыдково. Как уточняет Telegram-канал Mash, нападавший в черной маске убил человека на улице Алексея Свиридова рядом со строительной площадкой эстакады через Рублевское шоссе.

«Полиция разыскивает преступника. Предварительно, он скрылся во дворах», — сообщал источник.

Позднее выяснилось, что жертвой вооруженного нападения стал 34-летний мужчина. Убийца выстрелил минимум четыре раза, после сделал контрольный в упор. В Москве введен план «Перехват», пишет Mash.

По предварительным данным, убийца стрелял из АКС-74У. Оружие злоумышленник забрал с собой. По информации МВД, убийство может быть заказным. На место происшествия приехали три машины скорой помощи. На участке улицы Алексея Свиридова, где работают оперативники, временно перекрыто движение транспорта, сообщал Telegram-канал.

Кроме того, Mash опубликовал кадры из двора, где стрелок начал преследовать свою жертву. На записи видно, как 34-летний мужчина убегает, а за ним гонится неизвестный в черном с автоматом, который затем останавливается и стреляет.

«Жертву стрелок догнал у стройплощадки, после очередного выстрела молодой человек упал, убийца добил контрольным в голову. Погибший живет в соседнем с местом преступления дворе. СК возбудил два уголовных дела по статьям „Убийство“ и „Незаконное хранение оружия“. Убийце грозит до 15 лет лишения свободы. Полиция ищет преступника», — передает источник.

РИА Новости со ссылкой на МВД сообщило, что рассматривается версия заказного убийства.

«В полицию поступило сообщение о стрельбе возле дома на улице Алексея Свиридова. Прибывшие на место сотрудники полиции предварительно установили, что неизвестный целенаправленно произвел несколько выстрелов в мужчину из огнестрельного оружия и скрылся. По предварительной информации, совершено заказное убийство», — уточнили в ведомстве.

Также в СМИ появилась версия, что убийство носило не заказной характер, а было местью коллеге.

«Якобы жертва и киллер вместе работали в компании, которую возглавляет отец погибшего. И повздорили из-за девушки», — пишет канал «Лента дня».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что известно о жертве стрелка

Согласно информации Telegram-канала SHOT, киллер застрелил из автомата 34-летнего Константина Балишанского. Погибший работал сисадмином в столичной фирме, занимающейся арендой аппаратуры связи.

«Расправа произошла непосредственно возле дома, где жил погибший. Убийца, весь в черном и в медицинской маске, открыл огонь, когда Константин вышел к подъезду — прямо возле детской площадки. Мужчина пытался убежать, но нападавший догнал и добил его выстрелом в голову. Кто мог заказать жертву, выясняют следователи. Убийцу по-прежнему ищут», — пишет SHOT.

По данным источника, убитый молодой человек — сын главы компании Mediasystem Group Андрея Балишанского. Фирма занимается мультимедийным оборудованием, светодиодными и LCD-экранами, обеспечивает ими крупные выставки и мероприятия.

«Константин работал в компании отца, а также занимался скейтбордингом — стал первым скейтером в команде Nike SB Россия», — уточняет Telegram-канал.

Также SHOT более подробно рассказал об увлечении Балишанского скейтбордингом.

«Убитый киллером в Москве Константин Балишанский был известной фигурой в кругах столичных скейтеров. У него было прозвище Костя Switch — за то, что овладел техникой катания в switch-стойке (то есть в обратной для себя стойке, нетипичной, зеркальной). В разное время его спонсорами были спортивный бренд Freestyle Dist и бренд одежды Elwood», — добавляет ресурс.

Кроме того, согласно данным Mash, у Балишанского была погашенная судимость. По словам одного из лучших скейтбордистов России и друга погибшего Дениса Мархасина, Константин был очень хорошим и профессиональным скейтбордистом.

«Мы с ним ездили в Барселону на соревнования лет 13 назад», — рассказал Мархасин Mash.

Что известно о киллере

Источник Mash добавляет, что убийца Балишанского скрылся в лесу в районе Очаково-Матвеевское.

Позднее Telegram-канал сообщил, что киллера, предварительно, обнаружили. Он стал отстреливаться от полицейских в районе Аминьевского шоссе.

«По уточненным данным, оперативники выстрелили киллеру в голову, чтобы его ликвидировать, но он выжил. Он на грани жизни и смерти», — пишет Mash.

«Лента дня» также сообщает, что убийцу, предположительно, зовут Андрей Дёмин, ему 35 лет.

«Раньше он работал фотографом в магазине по продаже экипировки для скейтбордистов. После, предварительно, он начал работать вместе с жертвой в другом месте. В органах подтвердили, что мотивом убийства мужчины на западе Москвы мог стать личный конфликт. Жертва и киллер могли повздорить из-за девушки. В 2018 году Дёмина уже задерживали за незаконный оборот наркотиков», — приводит подробности канал.

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