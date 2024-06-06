Составлен список лучших фильмов о Пушкине

Фото: «Централ Партнершип»

Кадр из фильма «Пророк. История Александра Пушкина»

6 июня исполнилось 225 лет со дня рождения, вероятно, главного русского поэта и литератора Александра Пушкина. Какие фильмы о нем сняли, что за актеры в них сыграли?

В каком фильме Безруков сыграл Пушкина

В 2006 году на экраны вышел фильм «Пушкин. Последняя дуэль». Образ поэта воплотил на экране Сергей Безруков, до этого покоривший зрителей ролью Сергея Есенина.

«Пушкин для меня бесконечно живой. Я хотел, чтобы после спектакля люди плакали, чтобы смерть поэта, эта потеря 1837 года, стала личной потерей для каждого. „У меня отняли Пушкина, у меня его отняли, и мне больно!“ — чтобы это ощущение было у каждого», — рассказывал Безруков.

Сюжет фильма «Пушкин. Последняя дуэль» охватывает период, предшествующий дуэли поэта и офицера кавалергардского полка Жоржа де Геккерна (Дантес), саму дуэль, состоявшуюся 27 января 1837 года на окраине Санкт-Петербурга, смерть писателя и тайное расследование этой трагедии.

По версии авторов ленты, поэт дружил с императором Николаем I и стал жертвой антирусского заговора придворной камарильи, которая выполняла роль агентов влияния западных дипломатов. Обстоятельства смерти расследуют глава тайной полиции Леонтий Дубельт и полковник Галахов.

Кто лучше всех сыграл Пушкина в кино

Aif.ru уже предпринимал попытку ответить на этот вопрос. Во время поисков журналисты обратились в том числе к картине «Наследница по прямой» 1982 года, снятой режиссером Сергеем Соловьевым. ﻿В роли Пушкина предстал Сергей Шакуров﻿.

Портал Культура.РФ писал, что в ленте Соловьева был представлен «образ поэта довольно оригинальный, хотя и приправленный одиозными бакенбардами на щеках актера». Аif.ru отмечал, что «и сам фильм, и Пушкин Шакурова получились трогательными и родными».

В 1998 году на экраны вышла лента «День полнолуния». В ней роль Пушкина сыграл Евгений Стычкин. Правда, это не было главной ролью. Поэт мелькнул в фильме как один из персонажей

«Гримеры даже не пытались „вылепить“ из лица актера портрет Пушкина, ограничились все теми же бакенбардами (но в случае Стычкина они приобрели отчетливо рыжий оттенок)», — отмечает Культура.РФ.

В 2002 году вышел фильм «Русский ковчег» Александра Сокурова. События фильма, снятого одним кадром без монтажных склеек, развернулись в Эрмитаже, в котором собрались гости и посетители. Среди приглашенных были и Пушкин с супругой Натальей Гончаровой.

Роль поэта в ленте Сокурова исполнил Роман Габриа. По мнению обозревателей Культура.РФ, именно он «более других экранных Пушкиных походит на оригинал».

Нельзя обойти вниманием игру Юры Борисова в ленте «Пророк. История Александра Пушкина». В фильме он представит поэта как современного и многогранного героя, в котором темное и страшное борется со светлым и просвещенным. В картине покажут основные вехи жизни Пушкина — учебу в Царскосельском лицее, творческий расцвет, знакомство с Гончаровой и дуэль с Жоржем Дантесом. Лента выйдет в феврале 2025 года.

Что за мультфильм снимают о Пушкине

В день 225-летия поэта на широкие экраны вышел мультфильм «Пушкин и... Михайловское. Начало». Полнометражная мультипликационная лента погрузила зрителей в рассказ о смешных и загадочных приключениях молодого поэта. В пути ему помогают настоящие друзья, а у него самого есть доброе верное сердце и любовь к жизни.

Мультсериал «Пушкин и...» стал обладателем золотого диплома XXXIII Международного кинофорума «Золотой Витязь» в номинации «Фильмы для детей и подростков».

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