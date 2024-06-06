В России появится федеральный округ с четырьмя новыми регионами Балицкий: новый федеральный округ будет создан в ближайшее время в России

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Новый федеральный округ в России будет создан в ближайшее время, заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий РИА Новости. В его состав войдут четыре новых региона и Крым, отметил он на полях Петербургского международного экономического форума. Глава региона уточнил, что вопрос сейчас прорабатывается на федеральном уровне.

Будет создан федеральный округ. <...> Я думаю, это будут Донецк, Луганск, Запорожская, Херсонская области и Крым, — сообщил Балицкий.

Ранее Служба безопасности Украины сообщила о решении национализировать имущество, предположительно, принадлежащее главе Запорожской области и его семье. Согласно данным СБУ, суд уже удовлетворил соответствующее прошение Минюста. Среди изъятых активов называется компания по ремонту и обслуживанию самолетов, которая, по сведениям украинской стороны, зарегистрирована в Киеве. В СБУ добавили, что большая часть имущества находится на территории Запорожской области.

Власти региона в свою очередь начали национализировать активы украинских олигархов. Исполняющий обязанности вице-премьера правительства — исполняющий обязанности министра экономического развития Запорожской области Юрий Гуськов заявил, что все необходимые нормативно-правовые документы уже подписаны и увязаны с законодательством.