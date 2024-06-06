Российский регион начал национализацию активов украинских олигархов Власти Запорожской области объявили о старте национализации украинских активов

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Процесс национализации активов украинских олигархов начался в Запорожской области, заявил РИА Новости исполняющий обязанности вице-премьера правительства — исполняющий обязанности министра экономического развития региона Юрий Гуськов на полях Петербургского международного экономического форума. По его словам, все необходимые нормативно-правовые документы были подписаны и увязаны с законодательством.

Идет процедура национализации. Те объекты, которые ранее были в публичной собственности при Украине, они проходят по ускоренной процедуре национализацию. Нормативно-правовые документы на территории субъекта подписаны и увязаны с законодательством. Мы, соответственно, эту процедуру сейчас запустили, — сказал Гуськов.

Он добавил, что уже к концу года планируется наполнить «казну» определенными активами, с которыми можно будет работать. Так, национализации подвергнутся активы нефтехимической компании «Азмол», а также компании «Бердянские жатки», принадлежавших украинскому олигарху и депутату Александру Пономареву.

Ранее директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский заявил, что правительство не обсуждает возможность национализации активов ушедших из страны западных компаний. По его словам, пока речь идет только о временном управлении.