МИД России оценил идею национализации активов ушедших компаний МИД исключил национализацию активов покинувших Россию компаний

Правительство России не обсуждает возможность национализации активов ушедших из страны западных компаний, заявил в интервью РИА Новости директор Департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский. По его словам, речь идет исключительно о временном управлении. В этом заключается ответственность подхода Москвы к иностранным инвестициям, отметил дипломат.

Необходимо отметить, что речь идет именно о временном управлении, а не о национализации — вводимые меры не предполагают изменения права собственности. Это является подтверждением исключительно ответственного подхода российской стороны к иностранным инвестициям, в том числе из недружественных стран, — заявил Биричевский.

Дипломат добавил, что Россия принципиально и последовательно отказывается политизировать коммерческие вопросы. Кроме того, Москва готова оказывать всю необходимую поддержку иностранным компаниям, оставшимся на рынке. Для этого они должны соблюдать российское законодательство и выполнять обязательства социального характера.

Ранее экономист Светлана Петрова заявила, что подписанный президентом России Владимиром Путиным закон о конфискации имущества США призван отрезвить Вашингтон и прекратить давление на европейцев. Она обратила внимание, что американские власти регулярно требуют от Евросоюза изъятия замороженных российских активов.