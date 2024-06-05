Украина решила «прибрать имущество» Балицкого СБУ объявила о национализации имущества, якобы принадлежащего Балицкому

Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости

Евгений Балицкий

Служба безопасности Украины в Telegram-канале сообщила о национализации имущества, предположительно, принадлежащего главе Запорожской области Евгению Балицкому, а также его семье. Согласно информации СБУ, суд уже удовлетворил соответствующее прошение Минюста страны.

Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Минюста о взыскании в доход Украины активов Евгения Балицкого. Также национализировано имущество, которым фигурант владеет через свою семью — жену, сына и отца, — указано в сообщении.

В числе изъятых активов называется компания по ремонту и обслуживанию самолетов. Уточняется, что организация зарегистрирована в Киеве. Вместе с тем в СБУ отметили, что большая часть имущества, которое планируется передать под управление украинским властям, находится на российской территории Запорожской области.

Ранее экономист Светлана Петрова заявила, что подписанный президентом России Владимиром Путиным закон о конфискации имущества США призван отрезвить Вашингтон и прекратить давление на европейцев. Она обратила внимание, что американские власти регулярно требуют от Евросоюза изъятия замороженных российских активов.

Экономист подчеркнула, что, несмотря на все заявления западных стран, собственником заблокированных активов остается Россия. Когда они будут разморожены, именно Москва получит всю прибыль, включая набежавшие проценты.