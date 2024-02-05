ВСУ потеряли контроль над 26% территории: новости СВО на вечер 5 февраля

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины потеряли контроль над 26% территории страны, заявил президент Владимир Зеленский. По его словам, это произошло из-за недостатка помощи со стороны западных держав.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО утром 5 февраля, читайте в материале NEWS.ru.

Российская армия улучшила положение под Красным Лиманом

Вооруженные силы России улучшили свое положение на Краснолиманском направлении, заявили в Минобороны РФ. По данным ведомства, за последние сутки российским солдатам удалось отразить по меньшей мере две штурмовых атаки противника. Потери украинской армии в личном составе оцениваются в 260 человек.

На Донецком направлении бойцам «Южной» группировки российских войск удалось занять более выгодные рубежи, а также нанести поражение подразделениям 22-й, 28-й, 93-й механизированных бригад ВСУ, 112-й и 114-й бригад теробороны. За сутки армия Украины потеряла 290 солдат, две бронемашины, четыре автомобиля, реактивную систему залпового огня «Град» и американскую станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.

Оперативно-тактическая авиация ВС РФ нанесла удары по украинским военным объектам, уничтожив склад с авиационными боеприпасами, а также живую силу и технику противника в 107 районах.

Фото: МО РФ

Украинские БПЛА атаковали Брянскую область

Украинские беспилотники совершили налет на территорию Брянской области, заявили в Министерстве обороны России. По словам главы региона Александра Богомаза, средствам ПВО удалось уничтожить по меньшей мере пять дронов ВСУ над Выгоничским районом. Пострадавших и разрушений не было зафиксировано.

Представители Совместного центра по надзору и согласованию вопросов, касающихся военных преступлений Украины заявили, что за сутки было зарегистрироано 99 фактов ведения огня со стороны ВСУ. При этом днем ранее было зафиксировано всего 30 таких случаев. В результате обстрела Донецка пострадали три человека, еще один получил ранения при атаке на Горловку.

5 февраля стало известно, что жертвой удара украинской армии по пекарне в Лисичанске 3 февраля стал министр ЛНР по чрезвычайным ситуациям Алексей Потелещенко. Он занимал эту должность с сентября 2023 года. В результате обстрела погибли в общей сложности 28 человек.

Зеленский назвал ситуацию в зоне конфликта патовой

В настоящее время на линии боевого соприкосновения складывается патовая ситуация, заявил Зеленский. Он подчеркнул, что это обусловлено задержкой поставок западных вооружений.

Глава государства призвал страны Запада как можно быстрее передать Украине боеприпасы и не снижать текущие объемы помощи. В противном случае российские войска сумеют прорвать линию обороны ВСУ, отметил он. Объясняя причины задержки поставок, президент заявил, что некоторые европейские державы пытаются балансировать между Киевом и Москвой.

Иностранные эксперты дают негативные оценки текущему положению украинской армии. По словам британского аналитика Александра Меркуриса, солдаты ВСУ находятся в отчаянии из-за чрезвычайно высоких потерь. Эксперт высказал мнение, что военнослужащие вынуждены делить окопы с погибшими сослуживцами.

Украинские солдаты опасаются приказа о новом контрнаступлении

Военные украинской армии опасаются нового приказа от командования о переходе в контрнаступление, заявил немецкий журналист Юлиан Репке. По его словам, солдаты испытывают чувство обреченности и не желают больше воевать. По их мнению, повторное контрнаступление обернется таким же провалом, как и летняя операция 2023 года.

Репке также считает, что в конечном счете Украине не удастся вернуть территории, утраченные в ходе специальной военной операции ВС РФ. Он подчеркнул, что уже сейчас украинская армия терпит поражение, находясь под колоссальным давлением российских войск.

Фото: МО Украины

Брошенный солдатами ВСУ наемник перешел на сторону России

Польский наемник, брошенный украинскими солдатами под Крынками и взятый в плен российскими военнослужащими, принял решение перейти на сторону России, заявил глава Херсонской области Владимир Сальдо. Борйц ВС РФ оказали ему первую помощь, после чего отправили в госпиталь.

По словам Сальдо, находясь в больнице, иностранец осознал, что его предали. Он записал видеообращение к соотечественникам с призывом осудить власти Польши за «отказ от собственной истории», поддержку Украины и замалчивание военных преступлений, совершенных украинской армией.

В свою очередь взятый в плен военнослужащий ВСУ Федор Дыбиц предоставил доказательства высоких потерь, которые несет украинская армия. По словам военнопленного, его батальон потерял около 70% бойцов за две недели. Ответственность за это несет командир батальона, который отправляет солдат с автоматами против гранатометов, подчеркнул Дыбиц. При этом у них нет саперных лопаток, чтобы окопаться, подытожил он.

На Украине грядут кадровые перестановки

Зеленский планирует снять с должности не только главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, но и начальника Генштаба ВСУ Сергея Шапталу, утверждают источники издания «Украинская правда». По их словам, глава государства уже принял окончательное решение по этому вопросу. Отвечая на вопросы журналистов, Зеленский подтвердил, что он «размышлял» над заменой Залужного.

Ранее главнокомандующий ВСУ разместил на своей странице в социальных сетях пост, поздравив начальника генштаба с днем рождения. Он использовал некоторые слова в прошедшем времени. По мнению пользователей Сети, таким образом он подтвердил слухи об отставке.

Зеленский также может лишиться некоторых прав и обязанностей. По словам бывшего министра Украины по делам перемещенных лиц Георгия Тука, в мае глава государства больше не сможет назначать и увольнять министров и генералов. Это обусловлено окончанием его президентского срока.

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