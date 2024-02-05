Натовская бомба в ДНР, поджог за 3000 рублей: как ВСУ атакуют РФ 5 февраля

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Российские территории в минувшие сутки вновь подверглись ударам со стороны украинской армии. Беспилотники атаковали Брянскую область четыре раза за два часа. Сотрудник РЖД поджог релейный шкаф в Подмосковье по заданию украинских кураторов. В Донецкой Народной Республике в результате обстрелов пострадали четыре человека. Подробности новых атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории России — в материале NEWS.ru.

Украинские БПЛА совершили налет на Брянщину

С вечера 4 февраля до ночи украинские войска четыре раза пытались атаковать Брянскую область беспилотниками самолетного типа. Минобороны РФ отчиталось о ликвидации дронов ВСУ в 22:30, 23:00, 23:50 и 00:30.

Как в своем Telegram-канале уточнил глава региона Александр Богомаз, средствами ПВО удалось уничтожить по меньшей мере пять беспилотников. Все они в разное время пролетали над Выгоничским районом. Обошлось без последствий на земле.

«Пресечена очередная попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте», — написал чиновник.

Сотрудник РЖД поджог релейный шкаф в Подмосковье

В Московской области задержали сотрудника транспортной безопасности РЖД, которого подозревают в поджоге релейного шкафа рядом со станцией Подольск. За это украинские кураторы пообещали ему три тысячи рублей.

По данным Telegram-канала SHOT, инцидент произошел 3 февраля в районе 2:00. Молодой человек вскрыл и поджог релейный шкаф, отвечающий за работу светофора. Прибывшие на место экстренные службы оперативно потушили пожар, но график поездов все равно сдвинулся на 20 минут.

23-летний житель Подольска раньше к ответственности не привлекался. Во время допроса он признался, что повелся на предложение о заработке в Telegram. Теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Четверо мужчин пострадали при обстрелах ДНР

В представительстве ДНР в Совместном центре по надзору и согласованию вопросов, касающихся военных преступлений Украины (СЦКК), заявили, что за прошедшие сутки были зафиксированы 99 фактов ведения огня со стороны ВСУ (днем ранее —30).

На Горловском направлении украинские войска совершили 72 обстрела, на Донецком — 20, на Ясиноватском — семь. По региону выпущены 334 боеприпаса.

Повреждения получили девять жилых домов, несколько легковых автомобилей и три инфраструктурных объекта, в том числе детский сад № 382 и стоматологическая поликлиника № 1 в Донецке.

В результате артиллерийских ударов пострадали четверо мужчин. Ранения получили жители Донецка 1952, 1961 и 1971 года рождения, а также горловчанин 1978 года рождения.

«В результате обстрелов со стороны ВФУ Донецка, Макеевки, Горловки и Ясиноватского района Донецкой Народной Республики ранения получили четыре мирных жителя. <...> Всем раненым оказывается необходимая медицинская помощь», — сообщил глава региона Денис Пушилин.

Также ВСУ пытались атаковать регион с помощью натовской управляемой авиабомбы JDAM. Ее уничтожил расчет зенитно-ракетного комплекса «Тор-М2». Как заявили в Народной милиции ДНР, если бы снаряд не сбили, он мог ударить по мирному населению.

ВСУ обстреляли Розовку в Запорожской области

Накануне днем украинские войска обстреляли поселок Розовка в Куйбышевском районе Запорожской области. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Примерно в 12:45 система ПВО Вооруженных сил России отразила вражескую атаку на Розовку в Куйбышевском районе Запорожской области. Информация о жертвах и разрушениях на данный момент пока не поступала», — написал он в своем Telegram-канале.

ВСУ продолжали наносить артиллерийские удары по другим населенным пунктам региона. По данным Telegram-канала WarGonzo, под огнем оказались Копани, Вербовое, Новофедоровка, Новопрокоповка и Марфополь. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Воздушную тревогу объявляли в Белгороде

Днем 4 февраля ВСУ с помощью дрона-камикадзе атаковали село Старый Хутор в Валуйском городском округе Белгородской области. Никто не пострадал. На одном из частных участков повреждения получили гараж и забор.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В районе 17:40 в Белгороде и Белгородском районе объявили воздушную тревогу. Ее отменили спустя всего несколько минут. В результате падения обломков сбитых ракет повреждены оказались два частных жилых дома в Новосадовом и Никольском.

Чуть позже под огнем оказалось село Демидовка в Краснояружском районе. Повреждения получили жилой дом, хозпостройка, два автомобиля и газопровод.

Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, всего за сутки по региону выпустили 72 артиллерийских и минометных снаряда. Прилеты зафиксировали в Устинке, Красном Хуторе, Вериговке, Логачевке, Мокрой Орловке, Демидовке, Репяховке, Задорожном, Середе, Новой Таволжанке, Муроме, хуторах Панков, Марьино и Мухин, на МАПП «Шебекино».

Примерно в это же время российское военное ведомство отчиталось об уничтожении над регионом украинского БПЛА самолетного типа.

«Около 18:30 <...> дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении Минобороны.

БПЛА атаковал поселок в Курской области

Украинский беспилотник атаковал поселок Теткино в Глушковском районе Курской области. По словам губернатора Романа Старовойта, повреждения получили объекты инфраструктуры.

«В поселке Теткино Глушковского района в результате атаки БПЛА со стороны Украины повреждения получили инфраструктурные объекты связи», — сообщил чиновник.

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