«ВСУ отдают инициативу»: в США признали превосходство ВС России на поле боя NYT: ВСУ отдают инициативу российской армии и пытаются удержать позиции

Фото: МО РФ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в связи с нехваткой личного состава и вооружений «отдают инициативу» в ведении боевых действий России и «теперь окапываются», пытаясь сохранить свои позиции, сообщила газета The New York Times. В материале отмечается, что ВС РФ на некоторых участках фронта способны использовать в пять раз больше снарядов, чем ВСУ.

Украинские войска предпринимают попытки заменить артиллерийские удары атаками беспилотников. Но эта тактика, по мнению аналитиков, не столь эффективна. Отчасти потому, что российские военные сохраняют «господство в небе», считают эксперты.

Сейчас у нас нет достаточного количества оборудования, людей, чтобы идти в наступление. Так что пока главная цель — удержать позиции, — заявил изданию офицер ВСУ.

Ранее Вооруженные силы России попали на вторую строчку в списке самых сильных армий мира согласно рейтингу Global Firepower Index 2024, составленному американским блогером Дэниелом Пучеком. На первом месте расположились Соединенные Штаты, а третью строчку занял Китай. При этом индекс боевой мощи США составил 0,0699, а России — 0,0702.

До этого командир батальона 3-й штурмовой бригады ВСУ Петр Горбатенко признал превосходство армии России. По его словам, Вооруженные силы РФ лучше вооружены и технически оснащены, чем ВСУ. Он подчеркнул, что у россиян лучше не только снаряжение, но и государственные программы по снаряжению и обеспечению войск.