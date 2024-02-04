Украинский дрон-камикадзе атаковал село в Белгородской области Гладков: беспилотник ВСУ обстрелял белгородское село Старый Хутор

Фото: t.me/vvgladkov

Село Старый Хутор в Белгородской области попало под обстрел Вооруженных сил Украины, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, украинские войска использовали для атаки дрон-камикадзе. Пострадавших среди мирных жителей нет.

Село Старый Хутор Валуйского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе, — написал Гладков.

Глава региона уточнил, что в результате взрыва повреждения получили гараж и забор в одном частном домовладении. На месте атаки работают оперативные службы.

Накануне ВСУ трижды обстреливали территорию Белгородской области. Так, под удар украинских беспилотников попало село Дроновка, в результате чего были выбиты окна и посечена кровля здания в частном домовладении. Помимо этого, ВСУ атаковали окраину села Долгого, повредив инфраструктурный объект связи. Также украинская армия обстреляла поселок Задорожный. Там различные повреждения получили два жилых дома и линия электропередачи. В результате атак никто не пострадал.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило о перехвате двух беспилотников над приграничной территорией. Дежурные средства ПВО сбили украинские дроны над Белгородской областью. БПЛА были самолетного типа.