Минобороны сообщило о перехвате двух беспилотников в Брянской области

Фото: МО РФ

Дежурные средства ПВО сбили два беспилотных летательных аппарата над территорией Брянской области, сообщили в Минобороны России. Отмечается, что БПЛА были самолетного типа.

Около 20:00 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации, — сказано в публикации.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявлял, что окраина села Долгого попала под обстрел Вооруженных сил Украины. По его словам, для атаки украинские войска применили дрон-камикадзе. Среди мирных жителей никто не пострадал.

До этого в регионе под огонь Вооруженных сил Украины попало село Дроновка Грайворонского городского округа. В результате атаки пострадавших нет. Повреждено одно частное домовладение: выбиты окна, посечены кровля, фасад и забор.

Кроме того, сообщалось, что украинские военные обстреляли поселок Задорожный Краснояружского района. Пострадавших нет, однако различные повреждения получили два дома, а также линия электропередачи. Под отключение попадают абоненты поселка Задорожный, села Теребрено и поселка Прилесье. Как пояснил Гладков, аварийные службы приступят к ликвидации последствий после согласования с Министерством обороны РФ.