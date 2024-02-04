«Точно не ожидали»: в Госдуме назвали слова Дуды о Крыме шоком для Киева Депутат Госдумы Белик назвал слова Дуды о Крыме политическим демаршем для Киева

Фото: Piotr Nowak/Polska Agencja Prasowa/Global Look Press

Президент Польши Анджей Дуда шокировал украинские власти своим заявлением об исторической принадлежности Крыма, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик. По его мнению, эти слова явно выбили почву из-под ног президента Украины Владимира Зеленского.

Президент Польши выбил почву из-под ног своего украинского коллеги Зеленского заявлением о статусе Крыма. Для киевского режима это, без сомнения, шок. От Польши подобного политического демарша они точно не ожидали, — подчеркнул Белик.

Дуда ранее сообщил, что Киев не сможет вернуть Крым. По его словам, история четко дает понять, что полуостров «находился в руках России большую часть времени». При этом польский лидер выразил надежду на то, что Украина сможет вернуть под свой контроль Донецк и Луганск.

Сенатор от Крыма Сергей Цеков объяснил, что Дуда в силу образованности прекрасно знает, что Крым — исторически русская земля, но из-за ненависти к Москве, как и остальные западные политики, на эту тему может только «проговориться». По словам собеседника NEWS.ru, польский лидер также в курсе, что именно НАТО спровоцировала конфликт на Украине.

В сентябре президент Зеленский подписал закон о внесении изменений в административно-территориальное устройство Крыма. Его цель — подготовить «почву для деоккупации полуострова». Закон предусматривает «декоммунизацию Крыма», новые районные деления, создание военных и военно-гражданских администраций.